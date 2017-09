Drogba: "Moratas Tore freuen mich sehr"

Premier League West Ham -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Brighton Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Premier League Tottenham -

Swansea Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Premier League Chelsea -

Arsenal Premier League Man United -

Everton Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Southampton -

Man Utd

Der gute Start von Alvaro Morata beim FC Chelsea zieht seine Kreise auf der Insel. Auch Vereins-Legende Didier Drogba zeigt sich positiv überrascht und hofft, dass der Neuzugang von Real Madrid auch weiterhin für Furore sorgen wird.

In einem Interview mit Sky Sports News lobt der Ivorer den Rekordtransfer seines Ex-Vereins: "Er erzielt Tore, die Spiele entscheiden. Das freut mich sehr für ihn und auch für den Verein." Drogba, der aktuell seine Karriere in den Vereinigten Staaten ausklingen lässt, weiß als Stürmer über die Situation Bescheid, in der sich der 24-Jährige nun befindet: "Es ist sehr wichtig Tore zu erzielen. Wenn man als Stürmer zu einem neuen Verein kommt, dann sind die Erwartungen sehr hoch."

Morata, der im Sommer für etwa 62 Millionen Euro an die Stamford Bridge wechselte, feierte sein Tor-Debüt bei den Blues bereits am ersten Spieltag. Obwohl der Spanier gegen den FC Burnley nur als Joker zum Einsatz kam, steuerte er gleich einen Treffer und eine Vorlage bei. Insgesamt steht der spanische Nationalspieler mittlerweile bei drei Toren und zwei Assists für den englischen Meister.

Am Dienstag trifft der Torjäger mit seinem neuen Arbeitgeber auf Qarabag Agdam in der Champions League (20:45 Uhr im LIVETICKER). Diesen Wettbewerb hat er mit den Königlichen bereits zweimal gewonnen (2014 sowie 2017).