United-Legende Neville rät zu Sanchez

Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Premier League Arsenal -

Brighton

Manchester Uniteds Ex-Kapitän Gary Neville ist der Meinung, dass die Red Devils ins Rennen um Stürmer Alexis Sanchez vom FC Arsenal einsteigen sollten.

"ManUnited sollte immer im Kampf um die besten Spieler der Welt dabei sein und diese verpflichten", sagt der ehemalige Abwehrspieler gegenüber Sky Sport News mit Blick auf den chilenischen Top-Star.

Demzufolge sollte man sich im Old Trafford um eine Verpflichtung von Sanchez bemühen. Denn dessen Vertrag bei den Gunners läuft 2018 aus und weil es wohl keine Verlängerung bei Arsenal geben wird, ist er im nächsten Sommer ablösefrei zu haben.

Bereits in dieser Transferperiode wollte der Chilene die Gunners verlassen - Manchester City war der heißeste Kandidat. Doch ein Wechsel kam nicht zustande. Laut Neville habe sich das Transfer-Wirrwarr auch auf die Leistungen des 28-Jährigen ausgewirkt.

"Er wurde in den letzten Monaten bei Arsenal abgelenkt. Mal sehen wie er sich in dieser Saison präsentiert", so der ehemalige englische Nationalspieler. Bisher konnte Sanchez in der aktuellen Saison noch nicht überzeugen. In vier Pflichtspielen gelang ihm lediglich ein Tor.