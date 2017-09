ManUnited zu Gast bei Southampton

Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED)

Am sechsten Spieltag der Premier League geht es für das noch ungeschlagene Manchester United gegen den FC Southampton (Sa., 16 Uhr im Liveticker). Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften sowie dem Liveticker.

Nach der durchwachsenen Vorsaison erwischte der englische Rekordmeister den besten Saisonstart seit sechs Jahren und liegt punkt- und torgleich mit Stadtrivale Manchester City auf dem ersten Tabellenplatz. Romelu Lukaku offenbarte dabei keinerlei Anpassungsprobleme und war bereits fünf Mal erfolgreich.

Mit acht Punkten in ebenfalls fünf Partien gelang auch Southampton ein respektabler Auftakt in die Spielzeit. Um den Red Devils gefährlich zu werden, müssen allerdings die Offensivprobleme überwunden werden: In fünf Partien stand dreimal die Null auf der falschen Seite.

Wann findet FC Southampton - Manchester United statt?

Spiel FC Sothampton - Manchester United Datum Samstag, 23. September 2017 Uhrzeit 16 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung im Re-Live auf DAZN ab 23 Uhr

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der neben zahlreichen verschiedenen internationalen Sportligen auch europäischen Spitzenfußball im Programm hat. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von der Partie.

Verfügbarer Kader vom FC Southampton

Position Spieler FC Southampton Torhüter Fraser Forster, Alex McCarthy, Stuart Taylor Abwehr Virgil van Dijk, Wesley Hoedt, Maya Yoshida, Jan Bednarek, Jack Stephens, Florin Gardos, Ryan Bertrand, Matt Targett, Cedric Soares Mittelfeld Mario Lemina, Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Steven Davies, Sofiane Boufal Angriff Dusan Tadic, Nathan Redmond, Manolo Gabbiadini, Charlie Austin, Shane Long

Verfügbarer Kader von Manchester United

Position Spieler Manchester United Torhüter David De Gea, Sergio Romero, Joel Pereira Abwehr Eric Bailly, Victor Lindelöf, Chris Smalling, Phil Jones, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian, Antonio Valencia Mittelfeld Nemanja Matic, Michael Carrick, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata Angriff Anthony Martial, Marcus Rashford, Jese Lingard, Romelu Lukaku

Verletzungen bei Manchester United

Marcos Rojo (Kreuzbandverletzung)

Paul Pogba (Oberschenkelverletzung)

Zlatan Ibrahimovic (Kreuzbandverletzung)

Jose Mourinho muss noch mehrere Wochen auf den verletzten Paul Pogba verzichten. Bis dahin müssen es im zentralen Mittelfeld Ander Herrera, Marouane Fellaini, Nemanja Matic und Michael Carrick richten.

Vorschau aufs Spiel