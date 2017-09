Wo kann ich ManCity - Liverpool live sehen?

Premier League Man City -

Der vierte Spieltag der Premier League hat ein Spitzenspiel parat: Manchester City gegen den FC Liverpool. Beide Teams haben jeweils zwei Siege sowie ein Remis auf dem Konto, mit dem besseren Torverhältnis für die Mannen von Jürgen Klopp. SPOX versorgt euch mit allen Infos zum Duell.

Nach der gelungenen Qualifikation für die Champions League und dem 4:0-Erfolg gegen den FC Arsenal am vergangenen Spieltag scheint Liverpool derzeit einen Lauf zu haben. Auch die Neuverpflichtung Mohamed Salah rief bereits starke Leistungen ab und erzielte in den ersten drei Liga-Spielen zwei Treffer. Nun steht mit Manchester City und Pep Guardiola ein Brocken auf der Agenda, den es zu bewältigen gilt. Sowohl die Citizens als auch die Reds gelten als mögliche Anwärter auf den Premier-League-Titel.

Spiel Manchester City - Liverpool Datum Samstag, 09. September 2017 Uhrzeit 13.30 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Ihr habt die Möglichkeit den Kracher auf DAZN zu verfolgen. DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division, der Serie A oder auch der WM-Qualifikation sind zu sehen. Nach einem Probemonat kostet der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet auch die Möglichkeit an das Duell im LIVETICKER zu verfolgen.

Der Kader von Manchester City

Position Spieler Manchester City Torhüter Ederson, Claudio Bravo Abwehrspieler John Stones, Nicolas Otamendi, Vincent Kompany, Eliaquim Mangala, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Danilo Mittelfeldspieler Fernandinho, Ilkay Gündogan, Fabian Delph, Yaya Toure, Kevin De Bruyne, David Silva Stürmer Raheem Sterling, Leroy Sane, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Gabriel Jesus

Der Kader von Liverpool

Position Spieler Liverpool Torhüter Simon Mignolet, Loris Karius, Danny Ward Abwehrspieler Joel Matip, Dejan Lovren, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold Mittelfeldspieler Emre Can, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, James Milner, Marko Grujic, Alex Oxlade-Chamberlain Stürmer Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Daniel Sturridge, Dominic Solanke

Vorsaison

Am 19. Spieltag setzte sich Liverpool mit 1:0 durch und bezwingen Manchester City durch ein Kopfballtor von Wijnaldum. Allerdings konnten die Citizens auch am 29. Spieltag keinen Sieg über die Reds erringen. Nachdem Milner Liverpool in Führung brachte, glich Agüero aus, sodass am Ende ein Remis raussprang.