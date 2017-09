Wo kann ich Arsenal - West Brom sehen?

Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Premier League Arsenal -

Brighton

Der FC Arsenal ist zum Abschluss des 6. Spieltags der Premier League im heimischen Emirates Stadium gefordert, wenn West Bromwich Albion in London gastiert. Gunners und Baggies liegen im Tabellenmittelfeld nur einen Zähler auseinander. SPOX hat alle Infos zum Duell der direkten Rivalen: Wo finde ich den Livestream? Wo gibt es den Liveticker? Wer steht im Kader? Wer ist verletzt?

Auftaktsieg im League Cup, Auftaktsieg in der Champions League, Sieg im Community Shield - beim FC Arsenal könnte die Lage so wunderbar entspannt sein, wäre da nicht die Premier League. Nach dem verrückten 4:3 zum Saisonbeginn gegen Leicester City gab's in fünf Spielen nur noch einen weiteren Sieg. Mit mageren sieben Punkten sind die Gunners mittlerweile auf Tabellenplatz zwölf durchgerutscht.

Dort, im Tabellenniemandsland, findet sich auch West Brom wieder. Für The Throstels ist das aber der natürliche Lebensraum, mit einer unrühmlichen Ausnahme beim Fastabstieg 2014 landete West Bromwich in den vergangenen sieben Jahren immer zwischen dem 8. und 14. Platz. Aktuell liegen die Baggies mit nur vier geschossenen Toren, aber daraus resultierenden acht Punkten sogar vor dem FC Arsenal auf Rang zehn.

Wann spielt Arsenal gegen West Brom?

Spiel FC Arsenal - West Bromwich Albion Datum Montag, 25. September 2017 Uhrzeit 21 Uhr

Wo kann ich Arsenal gegen West Brom im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Streaming-Plattform für Sportereignisse. Zahlreiche internationale Fußballspiele der europäischen Topligen werden auf DAZN übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst nur 9,99 Euro im Monat.

Auch die Premier League ist prominent im DAZN-Programm vertreten. Am 6. Spieltag gibt es neben West Bromwich Albions Gastspiel beim FC Arsenal auch noch die Spiele von Tottenham, Manchester City und Newcastle sowie das Topspiel von Leicester City gegen Jürgen Klopps FC Liverpool zu sehen.

Wo kann ich Arsenal gegen West Brom im Liveticker verfolgen?

Wie zu jedem anderen Spiel des 6. Spieltags der Premier League bietet SPOX auch zur Partie Arsenal gegen West Brom einen LIVETICKER an.

Der Kader von Arsenal

Position Spieler FC Arsenal Torhüter Petr Cech, David Ospina, Matt Macey Abwehrspieler Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny, Rob Holding, Per Mertesacker, Sead Kolasinac, Nacho Monreal, Hector Bellerin, Calum Chambers, Mathieu Debuchy Mittelfeldspieler Granit Xhaka, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Mesut Özil Stürmer Alexis Sanchez, Alex Iwobi, Theo Walcott, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud, Danny Welbeck

Arsene Wenger muss den Ausfall von Danny Welbeck kompensieren, der gegen Bournemouth vor zwei Wochen noch Doppeltorschütze war und jetzt mit einer Hüftverletzung ausfällt. Auch Santi Cazorla ällt noch bis voraussichtlich Oktober mit einer Entzündung der Fußsohle aus.

Ansonsten hat Wenger seinen Kader verfügbar, ob der prekären Lage in der Liga sollte es auch keine großen Experimente geben. Alexandre Lacazette sollte im Angriff den Vorzug erhalten und auch Alexis Sanchez dürfte einen Startplatz sicher haben.

Der Kader von West Bromwich Albion

Position Spieler West Bromwich Albion Torhüter Ben Foster, Boaz Myhill Abwehrspieler Jonny Evans, Ahmed Hegazy, Gareth McAuley, Kieran Gibbs, Craig Dawson, Allan Nyom Mittelfeldspieler Grzegorz Krychowiak, Jake Livermore, Claudio Yacob, Gareth Barry, James Morrison, Sam Field, Chris Brunt Stürmer Nacer Chadli, James McClean, Hal Robson-Kanu, Matt Phillips, Oliver Burke, Jose Salomon Rondon, Jay Rodriguez

Keine Verletzungen, keine Sperren: Baggies-Coach Tony Pulis kann gegen Arsenal auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Dazu gehört neben Kieran Gibbs, der gegen seinen Ex-Klub zum Einsatz kommen könnte, auch Oliver Burke.

Der Angreifer kam vor der Saison für 15 Millionen Euro von RB Leipzig und durfte bisher zweimal in der Premier League ran. Gegen Brighton & Hove bereitete er bei seinem Joker-Einsatz dabei sogar einen Treffer vor.

Arsenal gegen West Brom: Vorschau und Bilanz