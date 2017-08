Pogba: "Es ging nur um das Preisschild"

Premier League Swansea -

Arsenal

Paul Pogba verlor seinen Titel als teuerster Fußballer der Welt kürzlich an Neymar. Der Mittelfeldspieler von Manchester United ist erleichtert und freut sich auf eine neue Wahrnehmung.

"In der letzten Saison ging es in der ersten Frage von jedem immer nur um das Preisschild. Jetzt fragen mich alle nach Fuball. Das sagt doch alles", stellte Pogba gegenüber dem Telegraph fest. Der Franzose stieg mit über 100 Millionen Euro zum teuersten Fußballer auf, als er Juventus im vergangenen Jahr Richtung Premier League verließ.

Inzwischen wechselte Neymar allerdings vom FC Barcelona für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und sicherte sich den "Titel" von Pogba. Dieser konzentriert sich nun auf sportliche Dinge: "Ich kenne die Premier League im zweiten Jahr besser und habe mich besser an das Team angepasst."

Der 24-Jährige stellt fest: "Ich bin in Italien gewachsen und als Mann zurückgekehrt." Die Ziele im zweiten Jahr bei den Red Devils sind klar gesteckt: "Ich will mehr Tore erzielen und hoffe, nicht so oft den Pfosten zu treffen. Aber am Ende zählt das Ergebnis für das Team."