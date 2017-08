Jese zu Stoke?

Premier League Swansea -

Stoke City und Paris Saint-Germain verhandeln über einen Transfer des spanischen Angreifers Jese. Das berichtet Daily Mail. Demnach soll der 24-Jährige vor einem Wechsel in die Premier League stehen. Laut Telegraph zufolge soll er am Montagmorgen bereits den Medizincheck absolviert haben.

Jese wechselte im Sommer 2016 von Real Madrid zu PSG. Doch in der Ligue 1 konnte er sich nicht durchsetzen, wurde im Winter an UD Las Palmas verliehen und steht nun vor dem endgültigen Abgang.

Zuletzt wurde der Linksaußen auch mit einem Wechsel auf Leihbasis zur AC Florenz in Verbindung gebracht. Doch der Transfer kommt nicht zustande. Denn PSG-Coach Unai Emery soll bereits sein Okay zum Verkauf an Stoke gegeben haben.