Martial schwärmt von Pogba

Anthony Martial von Manchester United lobt Paul Pogba in den höchsten Tönen. "Er ist wohl der beste Mittelfeldspieler der Welt", so der Franzose über seinen Landsmann und Mannschaftskameraden gegenüber dem vereinseigenen Sender MUTV. Auch den Gewinn des Ballon d'Or stellt Martial ihm in Aussicht.

"Wenn er so weiterspielt und sich so weiterentwickelt, wie er es momentan tut, dann denke ich, dass er auch den Ballon d'Or in den nächsten fünf Jahren gewinnen wird", ist sich der 21-Jährige sicher. Denn bereits jetzt zähle Pogba zu den besten Fußballern der Welt. "Paul ist mental sehr stark und sehr selbstbewusst", so Martial weiter. Zudem sei er sowohl technisch als auch konditionell extrem stark.

Martial und Pogba spielen nicht nur bei den Red Devils zusammen, sondern auch in der französischen Nationalmannschaft. Der junge Offensivstar hat daher große Pläne: "Wir wollen mit United eine Menge Trophäen gewinnen und wir wollen die Weltmeisterschaft mit Frankreich gewinnen."

Manchester United ist derweil überragend in die neue Premier-League-Saison gestartet. Aus den ersten zwei Spielen holte Manchester sechs Punkte, auch die beiden Franzosen trugen ihren Teil dazu bei und erzielten zusammen vier der insgesamt acht United-Treffer.