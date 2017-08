Lucas Perez bittet Arsenal offiziell um Freigabe

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 1 Live Pressekonferenz Neymar in Paris First Division A Lüttich -

Lucas Perez ist nicht glücklich mit seiner Situation beim FC Arsenal. Der Angreifer kommt nur selten zum Zug und will die Gunners verlassen. Perez reichte nun eine formelle Transferanfrage bei den Londonern ein, die jedoch mindestens 15 Millionen Euro Ablöse für den Spanier verlangen.

"15 Millionen ist ein hoher Preis. Lucas will zur Weltmeisterschaft und sucht einen Verein, bei dem er die Möglichkeit hat zu spielen", so sein Berater Fernandez Lovelle im Gespräch mit Goal. "Er (Arsenals Transfer-Beauftragter Dick Law, Anm. d. Red.) rief mich an und als er mir die Zahl sagte, stand sie auch schon auf der Website. Ich denke, das war nicht elegant, dass sie es nicht zuerst dem Spieler gesagt haben."

Arsenal-Trainer Arsene Wenger hält hingegen viel von dem Angreifer. Trotzdem kann er seinen Wechselwunsch verstehen: "Ich will ihn nicht verlieren, für mich ist er ein qualitativ hochwertiger Stürmer, aber wir haben eben viele Angreifer. An einem gewissen Punkt ist es kein Konkurrenzkampf mehr. Man kann nicht jedem seine Chancen geben. Sollte er eine zufriedenstellende Lösung finden, zumindest vorübergehend, dann kann er es machen."

Perez steht noch bis 2020 in London unter Vertrag, hat jedoch mit Alexis Sanchez, Olivier Giroud und Alexandre Lacazette namhafte Konkurrenten im Kampf um den Platz im Angriff.