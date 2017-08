Wagner zu Klopp: "Im Vergleich bin ich klein"

Premier League Live Chelsea -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Man United -

West Ham Premier League Swansea -

Man United Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Arsenal Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Premier League Manchester City -

Everton

David Wagner, Trainer des Premier-League-Aufsteigers Huddersfield Town, hat mit DAZN über den Auftaktsieg seines Teams sowie über seinen "Bruder" Jürgen Klopp gesprochen.

Der deutsche Trainer feierte am ersten Spieltag der Premier League einen 3:0-Erfolg über Crystal Palace und ist zum jetzigen Stand sogar Tabellenführer. Das will er aber nicht zu hoch bewerten: "Das war ein Stück weit auch ein glücklicher Sieg. Wir haben unsere Chancen sehr gut genutzt - und normalerweise hat Crystal eine der besten Offensiven überhaupt."

An seinen Routinen habe er derweil nach dem Aufstieg nichts geändert: "Ich lasse die Jungs beim Umziehen alleine in der Kabine und trinke selber noch einen Tee oder blättere in Broschüren", sagte er. Beim seinem ersten Einlaufen zu einem Erstligaspiel habe er nur kurz gedacht, "cool, das ist jetzt Premier League."

Zu seinem deutschen Kollegen Jürgen Klopp äußerte sich Wagner ebenfalls. Klopp hatte ihn vor kurzem als Bruder bezeichnet. Wagner: "Im Vergleich zu ihm bin ich aber sehr klein." Derweil dürfe man erwarten, dass Wagner in den kommenden Tagen mit Klopp korrespondiert. Denn: Nächste Woche empfängt dieser mit Liverpool Crystal Palace (um 16 Uhr live auf DAZN) . Wagner könnte also ein paar Tipps liefern, wie man gegen sie gewinnt.