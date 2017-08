Klopp: "Alle sollen nächsten Schritt machen"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 1 Pressekonferenz Neymar in Paris First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby County J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Premier League Schachtjor Donezk -

Mariupol Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes Serie A Corinthians -

Sport Recife CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Club Friendlies Hamburger -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Serie A Ponte Preta -

Vasco Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou -

Jiangsu Suning Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Partick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona

Der FC Liverpool geht unter Jürgen Klopp in die nächste Saison. Der Trainer sieht seinen Kader gut vorbereitet und ist gespannt auf den Konkurrenzkampf.

"Jeder dachte, dass er geht, oder er geht, oder er geht", scherzte Klopp kurz vor dem Saisonstart in einer Pressekonferenz um dann anzufügen: "Und bis jetzt ist niemand gegangen." Damit bezog sich der deutsche Trainer sicher auch auf den vom FC Barcelona umworbenen Philippe Coutinho.

Am Freitag werden die Reds den Gegner in der Champions-League-Qualifikation erfahren. Klopp sieht seine Mannschaft bereit: "Wenn wir so zusammenbleiben wie wir sind, dann wird es einige harte Entscheidungen geben müssen. Es können nicht alle beginnen. Wir werden sehen müssen, wie es funktioniert."

"Transfers und Training"

Dementsprechend nimmt Klopp selbst eine wichtige Rolle ein: "Seid ruhig wüted auf mich, kein Problem, aber bleibt selbstbewusst. Das ist wichtig, drei Tage später ist ein anderes Spiel, also seid wieder da. Es gibt eine Menge an Herausforderungen."

Insgesamt, so der Coach, solle jeder Spieler "den nächsten Schritt machen." Das Ziel der Saison sei klar auf "der Basis des letzten Jahres aufzubauen." Klopp stellte klar: "Wir wollen dieses Trainer weiterentwickeln. Mit zwei Dingen: Transfers und Training. Und das haben wir getan."