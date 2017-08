Skandal-Profi Joey Barton attackiert Klopp

Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Man United -

West Ham Premier League Swansea -

Man United Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Arsenal Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Premier League Manchester City -

Everton Premier League Bournemouth -

Manchester City Premier League Manchester United -

Leicester Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed)

Jürgen Klopp und der FC Liverpool kamen zum Premier-League-Auftakt gegen Watford nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Der deutsche Trainer tobte teilweise an der Seitenlinie - mal aus Freude, mal aus Verzweiflung. Dem gesperrten Profi Joey Barton stört Klopps Auftreten.

"Er wirkt mit seinem Charisma immer wie ein bodenständiger Typ. Aber ich habe so meine Probleme, wenn ich ihn da an der Seitenlinie herumspringen sehe. Er kommt rüber wie ein gigantischer deutscher Cheerleader", so Barton gegenüber talkSport.

Laut dem 34-Jährigen sei Klopp kein Super-Trainer: "Ich falle nicht auf diese Klopp-Aura herein. Um ein guter Trainer zu sein, braucht man mehr als nur das. Er hat eine fürchterliche Final-Bilanz."

Ex-Nationalspieler Barton selbst steht derweil nur noch außerhalb des Platzes im Rampenlicht. Im April wurde er für 18 Monate gesperrt, weil er in einen Wettskandal verwickelt war.