van Dijk bittet Southampton um Freigabe

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mo 23:00 Die Highlights des Montagsspiels Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Jekaterinburg -

Zenit Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Guangzhou R&F -

Jiangsu CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Napoli Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

Roma Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Primera División Deportivo -

Real Madrid

Virgil van Dijk möchte den FC Southampton noch in diesem Sommer verlassen. Der 26-jährige Innenverteidiger hat seinen Klub um die Freigabe für einen Wechsel gebeten.

"Ich kann bestätigen, dass ich den FC Southampton heute um meine Freigabe gebeten habe", ließ der Niederländer in einem Statement über seine Beraterfirma verlauten. "Leider habe ich das Gefühl, dass ich sonst keine Alternative mehr habe, nachdem ich davon erfahren habe, dass der Klub ein Disziplinarverfahren gegen mich einleiten will."

Van Dijk absolviert bei den Saints seit Wochen nur Einzeltraining und nahm bisher nicht an der Vorbereitung auf die Premier-League-Saison teil. "In den letzten sechs Monaten habe ich mit vielen Verantwortlichen, dem alten Trainer Claude Puel und seinem Nachfolger Mauricio Pellegrino gesprochen und sie darüber informiert, dass ich den Klub gerne verlassen würde und eine neue Herausforderung suche", so Van Dijk weiter.

Liverpool und Chelsea interessiert

"Ich bin unglaublich ehrgeizig und möchte so viel wie möglich erreichen. Ich möchte international spielen und sollte es noch Interesse von Top-Klubs für mich geben, bitte ich Southampton darum, darüber nachzudenken", fuhr er fort. "Die Haltung des Klubs, dass ich unverkäuflich sei, hat mich frustriert und enttäuscht zurückgelassen, weil sich zu dieser Zeit einige Spitzenklubs um mich bemühten."

Offenbar scheint das Tischtuch zwischen Spieler und Verein bereits zerschnitten. "Ich habe mich bemüht, die gute Beziehung, die ich über die Jahre hinweg zum Klub und den Fans hatte, aufrecht zu erhalten. Doch die Geschehnisse der letzten Wochen haben vieles davon zerstört. Es ist Zeit für mich, weiterzuziehen und ich hoffe, dass eine gute Lösung gefunden wird", ließ van Dijk mitteilen.

Vor allem der FC Liverpool, der zwar vor einiger Zeit öffentlich Abstand von einer Verpflichtung nahm, gilt seit Anfang des Sommers und auch weiterhin als heißer Kandidat für eine Verpflichtung, doch auch der FC Chelsea soll mittlerweile interessiert sein.