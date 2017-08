Für 70 Millionen Euro: Keita zu Klopp

Der ungewöhnliche Wechsel von RB-Spielmacher Naby Keita von Leipzig zum FC Liverpool im kommenden Sommer ist perfekt. Am Dienstagmorgen bestätigten beide Klubs den Transfer zur Saison 2018/19. Nach SID-Informationen überweisen die Reds 70 Millionen Euro nach Leipzig und damit rund 18 Millionen Euro mehr, als RB in einem Jahr kassiert hätte.



In Keitas Vertrag ist für den nächsten Sommer eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse in Höhe von rund 52 Millionen Euro festgeschrieben. Schon seit geraumer Zeit ist Liverpools Teammanager Jürgen Klopp am 22 Jahre alten Mittelfeldspieler aus Guinea interessiert, auch Keita wollte unbedingt zu den Reds. RB hatte einem Wechsel schon in dieser Saison wegen der Premiere in der Champions League aber einem Riegel vorgeschoben.

"Ich bin sehr froh, dass eine Einigung erzielt wurden, so dass ich mich im nächsten Sommer dem FC Liverpool anschließen kann. Dann werde ich ein Teil des Projekts, dass mich sehr begeistert", wird Keita auf der Internetseite des 18-maligen englischen Meisters zitiert. Auf der RB-Homepage versicherte Keita: "Meine Zukunft ist jetzt geklärt, und ich kann mich voll darauf konzentrieren, RB Leipzig zu helfen, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen."

Teuerster Spieler der Vereinshistorie

Keita ist der teuerste Spieler in der Vereinshistorie von Liverpool. Die Reds hatte in den Play-offs zur Champions League in der vergangenen Woche den Bundesligisten 1899 Hoffenheim ausgeschaltet.

In der Bundesliga-Geschichte haben nur die Verkäufe von Ousmane Dembélé (105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni von Borussia Dortmund zum FC Barcelona) und Kevin De Bruyne (für 75 Millionen vom VfL Wolfsburg zu Manchester City) ein größeres Transfervolumen.

Keita war vor einem Jahr von RB-Schwesterklub Red Bull Salzburg für 15 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. Gleich in seiner Premierensaison drückte der Mann aus Guinea dem RB-Spiel seinen Stempel auf.