LFC: Klopp über den Kader

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat verraten, dass er auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen will. Sein Kader sei für die Mehrfach-Belastungen in den verschiedenen Wettbewerben in der Breite nicht gut genug besetzt. Die Reds brauchten also weitere Neuzugänge, so Klopp.

Bisher wechselten Mohamed Salah (AS Rom) Dominic Solanke (FC Chelsea) und Andy Robertson (Hull City) an die Anfield Road. Doch das soll es noch nicht gewesen sein. "Der Kader ist momentan für so viele Spiele nicht breit genug. Wir arbeiten daran und sind in Gesprächen", verriet der 50-Jährige.

Derweil intensivieren sich offenbar die Verhandlungen um Abwehrspieler Virgil van Dijk vom FC Southampton. Der Niederländer könnte der anfälligen Reds-Defensive wieder Stabilität verleihen. Auch Klopp hat das Problem bereits erkannt: "Wir müssen besser verteidigen."

Liverpool-Legende Jamie Carragher hält Van Dijk als einzige weitere Verstärkung jedoch nicht für die optimale Lösung. Er erklärt gegenüber Sky Sports: "Ein Mann wird Liverpools Defensive nicht verändern. Im Durchschnitt kassieren sie fast 50 Tore pro Saison."

Auch am Samstag gegen den FC Watford machte sich die wackelige Abwehr wieder einmal bemerkbar. Die favorisierten Reds kamen zum Premier-League-Auftakt nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus.