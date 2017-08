Liverpools Origi kurz vor einem Wechsel?

Ein Wechselkandidat, bevor das Transferfenster am Donnerstag schließt, ist Liverpools Divock Origi. Das bestätigte der Vater des belgischen Stürmers. Mike Origi sagte Derniere Heure: "Divock muss Liverpool verlassen, um mehr zu spielen."

Wohin es den Angreifer ziehen könnte, konnte sich Mike Origi ebenfalls vorstellen: "Tottenham ist eine Möglichkeit. Außerdem gibt es Interesse aus Frankreich und Deutschland", erklärte er. Bei den Spurs ist Harry Kane der große Mann im Sturm, als Vertreter fungiert aktuell noch der Niederländer Vincent Janssen, der allerdings in seiner Premieren-Saison in der Premier League enttäuschte.

Der 22-jährige Origi durfte im Team von Trainer Jürgen Klopp in der laufenden Liga-Saison bislang nur neun Minuten spielen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 34 Premier-League-Duellen immerhin auf sieben Tore und vier Vorlagen.