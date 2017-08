Chamberlain und Drinkwater zu den Blues?

Der FC Chelsea will in den Verhandlungen um die Verpflichtungen von Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain und Leicesters Danny Drinkwater vor dem Schließen des Transferfensters am Donnerstag noch einen letzten Vorstoß wagen.

Nach Goal-Informationen planen die Blues, rund 75,5 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um die beiden Mittelfeldspieler an die Stamford Bridge zu holen. Bei Drinkwater hofft Chelsea, den Preis noch unter die von Leicester geforderten 43 Millionen Euro drücken zu können.

Bei Oxlade-Chamberlain haben die Blues derweil keine ernsthafte Konkurrenz. Doch obwohl der 24-jährige Engländer nur noch weniger als ein Jahr Vertrag bei Arsenal hat, würde er wohl zwischen 38 und 43 Millionen Euro an Ablöse kosten.

Oxlade-Chamberlain will die Gunners jedenfalls verlassen und keinen neuen Vertrag im Emirates unterschreiben. Bei Chelsea hofft er indes auf ein Wochengehalt von rund 162.000 Euro.