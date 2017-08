Wenger: "Müssen bis zum Äußersten gehen"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Super Cup Live Besiktas -

In einem hitzigen Spiel im Wembley-Stadion hat sich der FC Arsenal den Community-Shield-Titel holen können, indem er den FC Chelsea im Elfmeterschießen besiegte. Nach 90 Minuten hatte es noch Unentschieden (1:1) gestanden hatte. Arsenals Cheftrainer Arsene Wenger äußerte sich nach dem Spiel zufrieden.

"Alles in allem haben wir eine gute Leistung abgeliefert. Es war die Fortsetzung dessen, was wir bereits zum Ende der letzten Saison gezeigt haben. Darauf möchte ich mich fokussieren", sagte der 67-Jährige. Allerdings weiß er auch, dass in der Premier League jedes Spiel hart umkämpft sein wird. "Man muss bis zum Äußersten gehen und manchmal auch gewinnen, wenn man nicht so gut gespielt hat."

Auf die Fans angesprochen, weiß Wenger, was ihn erwartet: "Es ist ein schwieriger Traum, unsere Fans glücklich zu machen, aber wir geben unser Bestes. Ich hätte gerne, dass sie hinter unserem Team stehen", fügte er hinzu.

Wenger weiß, dass es für die Gunners auch in der kommenden Saison Hochs und Tiefs geben wird. "Wir werden einige sehr gute und einige weniger gute Phase haben. Dennoch wollen wir gemeinsam die Saison bestreiten, denn dann können wir hoffentlich auch am Ende der Saison glücklich sein", meinte er. Zum Premier-League-Auftakt trifft der FC Arsenal am 11. August auf Leicester City.