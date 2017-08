Chelsea kurz vor Transfer von Zappacosta

Premier League Man City -

Der FC Chelsea schnappt sich am Deadline Day offenbar den italienischen Verteidiger Davide Zappacosta. Die Blues sollen in sich in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem 25-Jährigen vom FC Turin befinden.

Wie der Guardian und Gianluca Di Marzio übereinstimmend berichten, soll sich die Ablöse auf 25 Millionen Euro belaufen und Zappacosta mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet werden.

Der viermalige italienische Nationalspieler soll die Planstelle des rechten Außenbahnspielers in Contes 3-4-2-1 besetzen. Hinter Stammspieler Victor Moses fehlt ein adäquater Ersatz im Kader.

Zappacosta stand in der letzten Serie-A-Saison 29-mal auf dem Rasen. Ein Tor und fünf Vorlagen lautet dabei seine Ausbeute.