Giroud nicht an Wechsel zu Marseille interessiert

Olivier Giroud wird seit einigen Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der Arsenal-Stürmer hat aufgrund des Transfers von Alexandre Lacazette seinen Platz in der Startformation verloren. Olympique Marseille wurde immer wieder mit dem Franzosen in Verbindung gebracht, doch Trainer Rudi Garcia glaubt nicht an einen Transfer.

"Ich denke er wird nicht nach Marseille kommen. Man muss das verstehen, er ist Stürmer in der französischen Nationalmannschaft und wird vermutlich auch andere Anfragen haben, als von OM", so Garcia im Gespräch mit L'Equipe. "Wir wollen Spieler die motiviert sind, um in diesem Land zu spielen."

Für OM-Coach ist dies jedoch auch ein Ansporn: "Es zeigt uns, dass wir noch einige Schritte machen müssen, um für diese Spieler wieder attraktiv zu werden."

Marseille startete mit einem 3:0-Heimsieg in die neue Ligue-1-Saison. Trotzdem möchten die Franzosen nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden.