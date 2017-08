Arsenal-Fanshop am Emirates ausgeraubt

Premier League Man City -

In der Nacht auf Mittwoch haben Einbrecher einen Fanshop des FC Arsenal am Emirates Stadium ausgeraubt. Dabei wurde eine große Menge an Fan-Artikeln gestohlen.

"Die Polizei in Islington wurde um 23:27 Uhr zum Emirates Stadium gerufen", heißt es in einem Statement der Metropolitan Police.

Polizisten haben "einen zerstörten Eingang des Shops vorgefunden. Die Beute wurde mit einem Auto und zwei Motorrädern weggeschafft."

Die Londoner Polizei sucht nun nach Zeugen. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten.