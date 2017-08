Jadon Sancho: Kein Platz für den neuen Sane?

Premier League Swansea -

Jadon Sancho gilt bei Manchester City als eines der größten englischen Talente der vergangenen Jahre. Der Flügelspieler scheint jedoch Bedenken aufgrund seiner Perspektive im Profikader der Citizens zu haben. Der BVB könnte der Nutznießer sein.

Bis vor wenigen Wochen schien die Kaderplanung des BVB für die anstehende Saison nahezu abgeschlossen zu sein, nachdem Pierre-Emerick Aubameyangs interne Wechselfrist für geschlossen erklärt wurde. Bei der Borussia konnte zu diesem Zeitpunkt keiner erahnen, dass im Zuge des Neymar-Transfers auch Ousmane Dembele den plötzlichen Wunsch nach einem Vereinswechsel entwickeln würde. Neben dem Franzosen forcierte zuletzt auch Ersatzspieler Emre Mor seinen Abgang Richtung Inter Mailand.

Ungeachtet der neuerlichen Unruhe im BVB-Kader hatte Hans-Joachim Watze gegenüber der Sport Bild bereits Ende Juli eine etwaige perspektivische Neuverpflichtung in Aussicht gestellt: "Wenn wir irgendwo auf dieser Welt noch mal einen 17- oder 18-Jährigen mit unglaublichen Perspektiven angeboten bekämen, würden wir darüber perspektivisch nachdenken."

Jason Sancho ist 17, spielt bei Manchester City und wäre solch ein Spieler mit "unglaublichen Perspektiven."

Sancho als Glücksbringer für den Nachwuchs von Manchester City

Bis vor zwei Jahren war Sancho im Nachwuchsbereich des FC Watford aktiv. Nachdem ihm bereits in seiner Heimatstadt der Fußball dabei half, den negativen Einflüssen seines Umfeldes zu widerstehen, sah Sancho 2015 den Zeitpunkt für einen Neuanfang gekommen. Für 560.000 Euro wechselte er in die Jugendakademie von ManCity. "Als City anfragte, dachte ich mir, dass es eine gute Gelegenheit ist, aus meinem Viertel rauszukommen. Es gab dort viele schlechte Einflüsse", so Sancho gegenüber der Manchester Evening News.

Nachdem er im vergangenen Sommer in die U18-Mannschaft der Skyblues aufrückte, avancierte er zu einem der besten Spieler der zweigeteilten U18-Premier-League. In 14 Einsätzen steuerte der Youngster zwölf Tore und vier Vorlagen zum ersten Tabellenplatz bei. Angesichts der starken Leistungen in der U18 kam der Offensivmann ab dem vergangenen Januar auch regelmäßig zu Einsätzen in der zweiten Mannschaft. Mit fünf Scorerpunkten in sieben Einsätzen gelang Sancho dabei fast mühelos die Umstellung auf die höhere Altersstufe.

Auf nationaler Ebene stellte Sancho in dieser Spielzeit für beide Nachwuchsteams so etwas wie einen personifizierten Glücksbringer dar, blieb doch sowohl die U18 als auch die U23 mit Sancho auf dem Feld bis Ende April ungeschlagen. Nach einem 1:1-Remis im Final-Hinspiel des FA Youth Cups gegen den FC Chelsea konnte aber auch der Flügelflitzer die 1:5-Niederlage im Rückspiel nicht verhindern. Lange Zeit, um sich über die Niederlage zu ärgern, blieb Sancho jedoch nicht. Mit der U17-Europameisterschaft stand nämlich gleich das nächste Highlight auf dem Programm.

Sancho wird zum besten Spieler der U17-EM gewählt

Sollten Sanchos starke Leistungen auf Vereinsebene noch manchen Topklubs verborgen geblieben sein, steht der Offensivspieler spätestens seit dem Turnier mit der englischen U17-Nationalmannschaft in den Notizbüchern sämtlicher europäischer Spitzenvereine.

Nachdem der Torjäger bereits in der Gruppenphase mit drei Treffern und drei Vorlagen aufgetrumpft hatte, avancierte er auch im Viertel- und Halbfinale mit jeweils einem Treffer zum entscheidenden Mann. "Ich habe in diesem Alter noch nie bessere Spieler gesehen als diese beiden", adelte Christian Wück, Deutschlands Trainer bei U17-EM, Sancho und dessen Teamkollegen Phil Foden im Laufe des Turniers.

Im Elfmeterschießen verhinderte die spanische Mannschaft schließlich im Endspiel den Titeltriumph der englischen Auswahl. Die Entscheidung vom Strafstoßpunkt musste Sancho ausgewechselt auf der Bank verfolgen, zuvor hatte er einen Assist zum 2:2-Remis nach regulärer Spielzeit beigesteuert.

Angesichts der starken Turnierleistungen war es keine große Überraschung, dass Sancho zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Die Liste der Akteure, die diese Auszeichnung bei den vorherigen U17-Endrunden erhielten, ist mit Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Toni Kroos oder Mario Götze äußerst prominent bestückt. Zwar wird Sancho von den Medien und seinem Verein durchaus zugetraut, eines Tages in die Fußstapfen seiner populären Vorgänger zu treten, doch zweifelt der Spieler scheinbar an seiner Perspektive bei den Citizens.

Sancho mit ungewisser Perspektive bei Manchester City

Angesichts der beeindruckenden Vorsaison war eigentlich fest damit zu rechnen, dass Sancho die Vorbereitung mit der Profimannschaft absolvieren würde. Im Gegensatz zum gleichaltrigen Foden, der die US-Tour mitantrat, verzichtete Pep Guardiola dann aber überraschend auf die Nominierung des Offensivspielers.

Hintergrund soll nach englischen Medienberichten Sanchos Zögern bei der Unterschrift unter einen Profivertrag sein. Der Flügelspieler soll angesichts des Überangebots an offensiven Topstars in der Profimannschaft der Skyblues um seine Perspektiven und regelmäßige Einsatzzeiten in der Premier League bangen.

Tatsächlich erscheinen gesicherte Einsatzzeiten unter Guardiola angesichts der Konkurrenz um Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesus und Leroy Sane äußerst ungewiss. Ausgerechnet der Ex-Schalker, an den Sancho mit seiner Statur und seinen rasanten Tempodribblings auf dem linken Flügel erinnert, wurde erst in der vergangenen Saison als langfristige Lösung für Sanchos Lieblingsposition verpflichtet.

Auch die Tatsache, dass sich seit der Übernahme von Scheich Mansour bin Zayed im Jahr 2008 kaum ein Talent aus dem eigenen Nachwuchsbereich auf Dauer im Profikader etablieren konnte, mag bei Sancho den Gedanken an einen Vereinswechsel reifen gelassen haben.

Steht Sancho vor einem Wechsel zum BVB?

Zwar versuchten die Fans der Citizens Sancho zuletzt auf Twitter von einem Verbleib zu überzeugen, doch in diversen Medien wird inzwischen fest mit einem Vereinswechsel des 17-Jährigen gerechnet. In Folge seiner Nichtberücksichtigung für die Vorbereitung der Profis soll er wiederholt Trainingseinheiten der Citizens ferngeblieben sein, um seinen Abgang zu provozieren. Nach Goal-Informationen hat sich Sancho sogar bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet.

Junger wilder BVB: U23-Transfers der letzten zehn Jahre © getty 1/38 Alexander Isak, Ousmane Dembele - und jetzt Mo Dahoud! SPOX blickt auf die BVB-Youngster-Transfers der letzten zehn Jahre zurück. Ins Raster fallen alle Neuzugänge mit 23 Jahren oder jünger © getty 2/38 2006/2007: Marcel Höttecke - 19 Jahre - Der Keeper kam als Backup von LR Ahlen. In seinen BVB-Jahren bis 2010 machte er fünf Spiele für die erste Mannschaft, dann ging es zu Union © getty 3/38 Martin Amedick - 23 Jahre - Der Innenverteidiger kam ablösefrei von Eintracht Braunschweig. Zwei Jahre lang trug er das schwarz-gelbe Jersey und kam immerhin auf 38 Bundesligaspiele © getty 4/38 Nelson Valdez - 22 Jahre - Für 4,7 Millionen lotsten Aki Watzke und Susi Zorc den Paraguayer aus Bremen ins Westfalenstadion. Vier Jahre lang stürmte Valdez beim BVB, in 113 Spielen machte er 16 Hütten © getty 5/38 2007/2008: Antonio Rukavina - 23 Jahre - Der Serbe kam für 2,3 Millionen von Partizan. Einen nachhaltigen Eindruck konnte er nie hinterlassen. Ganz im Gegenteil zu dem Jungspund, an dessen Seite er vorgestellt wurde... © getty 6/38 Mats Hummels - 19 Jahre - ...der BVB schnappte sich nämlich eines der größten Innenverteidiger-Talente des FC Bayern auf Leihbasis. 2009 verpflichtete Dortmund Hummels fest. Der Rest ist bekannt: Deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister, Weltklasse... © getty 7/38 Jakub Blaszczykowski - 21 Jahre - Für 3 Millionen sicherte sich der BVB auch den jungen Kuba von Wisla Krakau. Ebenfalls der Beginn einer jahrelangen Erfolgsgeschichte. In neun Jahren machte er 197 Bundesliga-Spiele (27 Tore) © getty 8/38 Bajram Sadrijaj - 21 Jahre - Der Angreifer kam ablösefrei aus der Jugend der TSG Thannhausen. In Dortmund spielte er meist in der Zweitvertretung, immerhin kam er in zwei Jahren auf drei Bundesligaeinsätze © getty 9/38 Kevin-Prince Boateng - 21 Jahre - Der Bad Boy kam für ein halbes Jahr auf Leihbasis von Tottenham. Zwar war Jürgen Klopp von seinen Leistungen überzeugt, aus finanziellen Gründen wurde die Kaufoption jedoch nicht gezogen © getty 10/38 Felipe Santana - 22 Jahre - Gut 2 Millionen legten Watzke und Co. für den Brasilianer auf den Tisch von Figueirense. Jahrelang galt er als bester dritter Innenverteidiger, dazu schoss er sich mit dem entscheidenden Tor gegen Malaga in die Herzen der Fans © getty 11/38 Neven Subotic - 19 Jahre - Jürgen Klopp brachte den Innenverteidiger mit aus Mainz und entwickelte ihn in Dortmund zur Ligaspitze. 192 Mal trug Subotic bereits das schwarz-gelbe Trikot © getty 12/38 2009/2010: Damien Le Tallec - 19 Jahre - Ablösefrei wechselte der Franzose von Stade Rennes zum BVB. Das Talent spielte in drei Jahren meist bei der Zwooten, es reichte aber immerhin für vier Bundesligaspiele © getty 13/38 Kevin Großkreutz - 20 Jahre - Bereits in der Jugend war der polyvalente Mittelfeldspieler beim BVB. Über den Umweg Rot Weiss Ahlen kam er wieder zurück ins Revier und wurde in den kommenden sechs Jahren zur Klublegende © getty 14/38 Sven Bender - 20 Jahre - Dass der BVB die Jugend des TSV 1860 München genau scannt, ist schon lange gängige Praxis. So entdeckte man früh Sven Bender und verpflichtete ihn für 1,5 Millionen. Bis heute eine Bank in der Dortmunder Defensive © getty 15/38 2010/2011: Shinji Kagawa - 21 Jahre - Einer der größten Transfercoups der jüngsten Vergangenheit! Der Japaner kam als absoluter No Name von Cerezo Osaka, schoss die Liga auseinander und den BVB zu Titeln © getty 16/38 Mitchell Langerak - 21 Jahre - Für 500.000 Euro kam das Torwarttalent von Melbourne Victory. In fünf Jahren spielte er immerhin 19 Mal in der Bundesliga, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte © getty 17/38 Moritz Leitner - 18 Jahre - Wieder einmal ein Sechzger, der in den Ruhrpott aufbrach. Doch Leitner fasste beim BVB nie so richtig Fuß. 51 Ligaeinsätze hatte er nach fünf Jahren (mit Leih-Unterbrechung) auf der Autogrammkarte stehen © getty 18/38 Robert Lewandowski - 21 Jahre - Nach langem Transfer-Hickhack kam der Angreifer von Lech Posen. Er brauchte eine kurze Anlaufzeit, schoss dann aber die Liga komplett auseinander. Mittlerweile wurde er bereits zweimal Torschützenkönig (1x BVB, 1x Bayern) © getty 19/38 2011/2012: Chris Löwe - 22 Jahre - Der Linksverteidiger kam für ein Appel und ein Ei vom Chemnitzer FC. In zwei Jahre spielte er allerdings nur sieben Bundesligapartien für Schwarz-Gelb © getty 20/38 Mustafa Amini - 18 Jahre - Der Australier kam als Riesentalent von den Central Coast Mariners und sollte ans erste Team herangeführt werden. Das gelang jedoch nicht, Amini kam vor seinem Wechsel nach Dänemark zum Randers FC nur beim BVB II zum Einsatz © getty 21/38 Ivan Perisic - 22 Jahre - Für den Kroaten überwies die Borussia 5,5 Millionen an den FC Brügge. Zwei Jahre tanzte Perisic an Emmas Seite (42 Einsätze, 9 Tore), dann wechselte er zum VfL Wolfsburg © getty 22/38 Ilkay Gündogan - 20 Jahre - Ebenfalls 5,5 Millionen ließ sich der amtierende Deutsche Meister die Dienste des Nürnbergers kosten. Ein Volltreffer: Trotz Verletzungen wurde er Leistungsträger und spülte bei seinem City-Wechsel 27 Millionen in die Kassen © getty 23/38 2012/2013: Leonardo Bittencourt - 18 Jahre - Ein Cottbusser als Hoffnungsträger? Warum nicht! Der BVB schnappte sich eines der begehrtesten Talente Deutschlands. Den großen Sprung schaffte er nicht. Er kam auf fünf Ligaspiele in schwarz und gelb © getty 24/38 Julian Schieber - 23 Jahre - Für den Bullen aus Backnang schob der BVB 5,5 Millionen Euro nach Stuttgart. Über die Rolle des Backups kam der Angreifer jedoch nie hinaus © getty 25/38 Marco Reus – 23 Jahre – Der Königstransfer! Nach zwei Titelgewinnen stach der BVB die Bayern auch beim Werben um den heißesten deutschen Spieler aus. Reus kam für 17 Millionen Euro aus Gladbach. Seitdem pendelt er zwischen Lazarett und Weltklasse © getty 26/38 2013/2014: Milos Jojic – 21 Jahre – Wieder einmal ein Neuzugang von Partizan. Bei seinem Bundesligadebüt traf der Serbe 17,8 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt. Danach war er nur Ergänzungsspieler, also wechselte er nach Köln © getty 27/38 2014/2015: Dong-Won Ji – 23 Jahre – Der Südkoreaner kam ablösefrei aus Augsburg. Mit dem Deal hatten die Dortmunder nichts zu verlieren. Sonderlich viel gewann man jedoch auch nicht. Er machte kein Bundesligaspiel und wechselte nach einem Jahr zurück © getty 28/38 Matthias Ginter – 20 Jahre – Schlappe 10 Millionen legten die Schwarz-Gelben beim SC Freiburg auf den Tisch. Ein echter Stammspieler ist er nach wie vor nicht, doch 41 Bundesligaspiele in schwarz-gelb hat er bereits auf dem Buckel © getty 29/38 2015/2016: Adnan Januzaj – 20 Jahre – Ein weiterer Transfer unter der Überschrift „Versuch“. Dortmund holte den Belgier auf Leihbasis von Manchester United. Das Offensivtalent überzeugte nie so wirklich und so sah man von einer Weiterverpflichtung ab © getty 30/38 Julian Weigl – 19 Jahre – Sechzig zum BVB – ein altes Erfolgsrezept, an das sich die sportlich Verantwortlichen auch hier orientierten. Und Weigl schlug ein wie eine Bombe, war unter Thomas Tuchel sofort Mittelfeldchef und ist mittlerweile Nationalspieler © getty 31/38 Mikel Merino – 20 Jahre – Der flexibel einsetzbare Defensivmann wechselte aus Osasuna nach Dortmund. In der Hinrunde machte er lediglich ein Spiel für den BVB, Gerüchte um ein Leihgeschäft kursierten schnell © getty 32/38 Emre Mor – 18 Jahre – Für das junge Talent vom FC Nordsjaelland griff Dortmund wieder einmal tief in die Tasche. Knapp 10 Millionen Euro gab man aus. In sieben Einsätzen zeigte Mor gute Ansätze, aber auch noch Luft nach oben © getty 33/38 Raphael Guerreiro – 22 Jahre – Nach einer bockstarken EM kam der Portugiese mit reichlich Rückenwind nach Dortmund. Und diesen nutzte er. Schnell wurde er eine Art Lieblingsspieler für Tuchel. Verletzungen warfen ihn zuletzt aber zurück © getty 34/38 Ousmane Dembele – 19 Jahre – Für 15 Millionen Euro wechselte der Flügelflitzer von Stade Rennes ins Revier. In seiner ersten Halbserie zeigte er mit Dribblings, Assists und Abschlüssen, dass er die hohe Ablöse wert ist © spox 35/38 Alexander Isak – 17 Jahre – Er gilt als der nächste Zlatan Ibrahimovic. Real wollte ihn, doch Borussia Dortmund bekam ihn und erhofft sich von dem Angreifer, dass er in die Fußstapfen einiger seiner Youngster-Vorgänger tritt © getty 36/38 Dan-Axel Zagadou - 18 Jahre - Ablösefrei schloss sich der Kapitän der zweiten Mannschaft von PSG der Borussia an. Perspektivisch soll sich der Abwehrspieler bis 2022 einen Platz in der Innenverteidigung ergattern © getty 37/38 Maximilian Philipp - 23 Jahre - 20 Millionen Euro überwies der BVB für den U21-Europameister in den Breisgau zum SC Freiburg. In Dortmund soll Philipp Druck auf die etablierten Offensivkräfte ausüben © getty 38/38 Mo Dahoud - 21 Jahre - Bei Borussia Mönchengladbach hat der Deutsch-Syrer mit seiner Spielweise im zentralen Mittelfeld alle Experten überzeugt. Der BVB schlug zu und sicherte sich seine Dienste bis Sommer 2022

Wie der kicker und die Ruhr Nachrichten zuletzt übereinstimmend berichteten, gilt Borussia Dortmund als Favorit auf die Verpflichtung des Talents. Ende Juni soll Sancho bereits dem Trainingszentrum des BVB einen Besuch abgestattet haben. Neben der Borussia wurden auch der FC Arsenal, Tottenham und RB Leipzig als mögliche Abnehmer gehandelt. Nach Informationen des Telegraph würde bei einem Auslandswechsel des Youngsters lediglich eine Ausbildungsentschädigung von 200.000 Euro fällig.

Bei der Borussia würde Sancho den Kaderplatz einnehmen, der durch den Abschied von Emre Mor Richtung Mailand frei würde. Mit Ousmane Dembele, Raphael Guerreiro oder auch Julian Weigl erarbeitete sich der BVB in den letzten Jahren einen hervorragenden Ruf als Förderverein junger, aufstrebender Talente. Mor bildet dabei so etwas wie die Ausnahme von der Regel.

Sollte der kolportierte Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen, könnte Jadon Sancho in absehbarer Zeit als weiterer Beleg der exzellenten Talenteförderung der Borussia dienen.