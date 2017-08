Schaffen die Gunners den zweiten Streich?

Premier League Swansea -

Am 2. Spieltag der Premier League trifft Stoke City auf den FC Arsenal. Schaffen es die Gunners nach dem 4:3-Krimi gegen Leicester City sich erneut zu behaupten? Hier gibt es alle Infos zur Partie, der Bilanz zwischen den Mannschaften sowie dem Livestream und der Übertragung: Das Spiel wird live auf DAZN übertragen.

Wann und wo findet die Partie Arsenal gegen Stoke City statt?

Stoke City empfängt den FC Arsenal am Samstag, den 19. August 2017. Die Begegnung wird um 18:30 Uhr (MESZ) im bet365 Stadium angepfiffen.

Wo kann ich Stoke City gegen den Arsenal im Livestream verfolgen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Partie zwischen Stoke City und FC Arsenal im Livestream. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, wobei der erste Monat gratis ist. Außerdem kann das Abo monatlich gekündigt werden. Auch im LIVETICKER verpasst Du nichts vom Spiel.

Wie lief der Saisonauftakt für beide Teams?

Die Gunners starteten mit einem irren Spiel in die neue Premier-League-Saison. Mit 4:3 setzten sie sich gegen Leicester City durch und beweisen dabei Nervenstärke. Olivier Giroud konnte in der 85. Minute das Siegtor köpfen, nachdem sie zwei Mal in Rückstand gerieten.

Stoke City hingegen verlor knapp gegen den FC Everton mit 0:1. Der Heimkehrer Wayne Rooney konnte den entscheidenden Treffer für seinen Heimatverein landen.

Welche Spieler fallen verletzt aus?

Alexis Sanchez muss voraussichtlich bis zum 20. August dem Training wegen einer Bauchmuskelzerrung fern bleiben. Santi Cazorla ist nach seiner Operation am Knöchel noch nicht fit, könnte aber im Oktober wieder ins Training einsteigen. Joel Campbell fällt wegen einer Blessur aus und Per Mertesacker zog sich eine Kopfverletzung zu. Bei Stoke City klagt lediglich Joselu mit Achillessehnenproblemen.

Wie endeten die letzten Partien zwischen Arsenal und Stoke City?

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2016/17 Premier League Stoke City - FC Arsenal 1:4 2016/17 Premier League FC Arsenal - Stoke City 3:1 2015/16 Premier League Stoke City - FC Arsenal 0:0 2015/16 Premier League FC Arsenal - Stoke City 2:0 2014/15 Premier League FC Arsenal - Stoke City 3:0 2014/15 Premier League Stoke City - FC Arsenal 3:2

Die Gesamtbilanz zwischen Arsenal und Stoke City