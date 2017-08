Reds wollen im Anfield ersten Sieg einfahren

Premier League Swansea -

Am 2. Spieltag der Premier League empfängt der FC Liverpool den Londoner Klub Crystal Palace. Schaffen es die Reds nach dem Remis gegen Watford ihren ersten Saisonsieg einzufahren? Hier gibt es alle Infos zur Partie, der Bilanz zwischen den Mannschaften sowie dem Livesteam und der Übertragung: Das Spiel wird live auf DAZN übertragen.

Wann und wo findet die Partie Liverpool gegen Crystal Palace statt?

Der FC Liverpool empfängt Crystal Palace am Samstag, den 19. August 2017. Die Partie wird um 16.00 Uhr (MESZ) im Anfield angepfiffen.

Wo kann ich Liverpool gegen Crystal Palace im Livestream verfolgen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Partie zwischen Liverpool und Crystal Palace im Livestream. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist dabei gratis. Außerdem kann das Abo jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden. Auch im LIVETICKER verpasst Du nichts vom Spiel.

Wie lief der Saisonauftakt für beide Teams?

Crystal Palace erlebte zum Saisonauftakt gleich mal einen Dämpfer. Gegen den Aufsteiger Huddersfield Town kassierten sie eine herbe 0:3-Niederlage. Joel Ward verhalf dem Gegner mit einem Eigentor, Huddersfields Steve Mounie zog dann mit einem Doppelpack den Schlussstrich.

Auch Liverpools Auftaktspiel lief nicht wie gewünscht. Liverpool trennte sich vom FC Watford mit einem 3:3. Die Reds gerieten dabei zwei mal in Rückstand, konnten aber beide Male den Ausgleichstreffer erzielen. Salah brachte die Reds mit 3:2 in Führung, doch Watfords Miguel Britos schaffte in der Nachspielzeit, auf 3:3 umzustellen.

Welche Spieler fallen verletzt aus?

Crystal Palace muss bereits seit vergangenem Jahr auf Connor Wickham und Jonathan Williams verzichten. Wickham zog sich ein Kreuzbandriss zu, während Williams sich mit einer Schulterverletzung plagt.

Beim FC Liverpool verletzten sich kürzlich Dejan Lovren, Daniel Sturridge, Philippe Coutinho und Nathaniel Clyne. Lovren wird von muskulären Problemen außer Gefecht gesetzt und Sturridge erlitt eine Oberschenkelverletzung. Coutinho und Clyne werden von Rückenproblemen geplagt.

Weitere Ausfälle sind Adam Bogdan, Danny Ings, Adam Lallana und Mamadou Sakho.

Wie endeten die letzten Partien zwischen Liverpool und Crystal Palace?

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2016/17 Premier League FC Liverpool - Crystal Palace 1:2 2016/17 Premier League Crystal Palace - FC Liverpool 2:4 2015/16 Premier League Crystal Palace - FC Liverpool 1:2 2015/16 Premier League FC Liverpool - Crystal Palace 1:2 2014/15 Premier League FC Liverpool - Crystal Palace 1:3 2014/15 Premier League Crystal Palace - FC Liverpool 3:1

