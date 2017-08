Klopp zu Gast in Watford

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou R&F -

Jiangsu Premier League Jekaterinburg -

Zenit Super Liga Partizan -

Vozdovac Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Am 1. Spieltag der Premier League gastiert Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool beim FC Watford. Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften sowie dem Livestream und der Übertragung.

Wann und wo findet die Partie Watford gegen Liverpool statt?

Die Partie wird am Samstag, den 12. August, um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Vicarage Road in Watford, die 21.438 Zuschauern Platz bietet.

Wie lief die letzte Saison der beiden Teams?

Nachdem sich die Mannschaft von Jürgen Klopp in der letzten Saison lange Zeit aussichtsreich im Kampf um die direkte Zulassung für die Champions League befand, sprang am Ende der vierte Platz und die damit verbundene Qualifikation für die Playoffs der Königsklasse heraus.

Der FC Watford befand sich in der letzten Saison lange Zeit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und hielt sich aus dem Abstiegskampf heraus. Mit einer Serie von fünf Niederlagen in Folge am Ende der Saison rutschten die Hornissen aber noch bis auf Platz 17 der Tabelle ab.

Welche Neuzugänge kommen zum Einsatz?

Bei den Reds steht Stareinkauf Mohamed Salah vor seinem Pflichtspieldebüt für den neuen Verein. Andrew Robertson und Dominic Solanke müssen sich hingegen wohl noch gedulden mit ihrer Premiere.

Auf Seiten der Hornets warten die Fans gespannt auf den ersten Einsatz von Will Hughes, der von Derby County zu Watford gewechselt ist. Tom Cleverley wurde nach einer Ausleihe nun fest vom FC Everton unter Vertrag genommen und dürfte ebenfalls auflaufen.

Welche Spieler sind nicht dabei?

Der FC Liverpool muss zum Saisonstart aus Verletzungsgründen auf Innenverteidiger Dejan Lovren und Adam Lallana verzichten. Der englische Nationalspieler fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich noch bis Ende September aus.

Bei Watford stehen zum Auftakt der Premier League mit Miguel Britos, Valon Behrami, Ben Watson, Mauro Zarate und Neuzugang Nathaniel Chalobah gleich fünf Spieler nicht zur Verfügung.

Wie endeten die letzten Vergleiche zwischen Watford und Liverpool?

In jüngerer Vergangenheit hielten sich die Reds meist schadlos gegen Watford. Von den letzten neun Pflichtspielen zwischen den beiden Mannschaften entschied Liverpool acht Partien zu seinen Gunsten.

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2016/17 Premier League Watford - Liverpool 0:1 2016/17 Premier League Liverpool - Watford 6:1 2015/16 Premier League Liverpool - Watford 2:0 2015/16 Premier League Watford - Liverpool 3:0 2006/07 Premier League Watford - Liverpool 0:3

Die Gesamtbilanz zwischen Watford und Liverpool

Spiele Siege Watford Unentschieden Siege Liverpool 22 4 1 17

Wo kann ich Watford gegen Liverpool im Livestream verfolgen?

Die Partie zwischen dem FC Watford und dem FC Liverpool wird vom Streaming-Dienst DAZN live übertragen. Auch im LIVETICKER kannst du das Spiel mitverfolgen.