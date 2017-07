Daniel Levy will nachhaltig arbeiten

International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Do 19:00 Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Sa 16:00 Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor Super Cup Sa 21:00 Monaco -

PSG Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens Club Friendlies Di 18:30 St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Mi 00:15 Libertad -

Huracan Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Do 02:45 Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Fr 02:45 Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Ligue 1 Fr 20:45 Monaco -

Toulouse Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Club Friendlies Sa 16:00 Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:15 Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Metz -

Guingamp Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 17:00 SC Freiburg -

Turin Ligue 1 So 17:00 Angers -

Bordeaux Club Friendlies So 17:00 Brighton -

Atletico Madrid Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende 1. HNL So 19:00 Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Die Premier League gilt seit Jahren als die aktivste Liga in Sachen Transfers. In diesem Sommer gaben die 20 Vereine bereits 979 Millionen Euro für neue Spieler aus. Überraschenderweise hält sich Tottenham noch sehr zurück und investierte bisher nicht in Neuverpflichtungen. Dies ist das Resultat eines Plans des Vorstandschefs Daniel Levy, der auf Nachhaltigkeit setzen möchte.

"Ich bin nicht sicher, ob das die anderen Klubs auch so sehen, aber die Preise, die für andere Premier League-Spieler bezahlt werden, erscheinen mir auf lange Sicht nicht nachhaltig. Wir haben den Klub bisher auf angemessene Art und Weise geführt, denke ich", betonte der Spurs-Boss im Rahmen der USA-Reise seiner Mannschaft.

Dabei sieht sich der 55-Jährige verpflichtet, an das Wohl des Vereins zu denken: "Ich empfinde mich als Verwalter des Vereins. Dieser Klub existiert seit 1882 und wenn ich gehe, kommt ein anderer. Wir haben die Pflicht, den Verein angemessen zu verwalten. Und langfristig ist es nicht nachhaltig, mehr Geld auszugeben als einzunehmen. Du kannst Phasen haben, in denen du das tust, aber längerfristig geht das nicht."

Kritik an Manchester City

Vor allem kritisierte er die Millionen-Ausgaben von Konkurrenten wie Manchester City: "Ich halte einige der aktuellen Aktivitäten für unmöglich hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Wenn jemand 200 Millionen Pfund mehr ausgibt, als er einnimmt, kann dir das wieder auf die Füße fallen. Du kannst nicht immer so weitermachen. Wir haben viel Geld ins Umfeld investiert, um langfristig zu wachsen. Jetzt haben wir eine der besten Trainingsanlagen weltweit, für die wir mehr als 100 Millionen Pfund ausgegeben haben."

Bisher nahmen die Spurs mit den beiden Verkäufen von Kyle Walker und Nabil Bentaleb 70 Millionen Euro ein. Diese will man jedoch sinnvoll reinvestieren: "Jetzt investieren wir ins Stadion. Das ist von grundlegender Bedeutung, weil wir mehr Fans und mehr Einnahmen bekommen. Gleichzeitig ist die Academy sehr wichtig, weil wir hier unsere eigenen Spieler produzieren können. Wir müssen keine 20, 30 oder 40 Millionen Pfund für einen Spieler ausgeben und selbst ausgebildete Spieler haben auch ganz offensichtlich eine höhere Affinität zum Verein als ein gekaufter Spieler", sagte Levy.