Newcastle verpflichtet Lejeune

Premier-League-Aufsteiger Newcastle United hat die Verpflichtung von Florian Lejeune bekanntgegeben. Der 26-jährige Innenverteidiger kommt von SD Eibar.

"Ich bin froh über meine Unterschrift. Newcastle ist ein großer Klub und ich bin glücklich, hier zu sein", sagte er bei seiner Vorstellung. "Wenn ein Trainer wie Rafa Benitez dich will, fällt dir die Entscheidung leicht. Seit den Gesprächen mit ihm stand mein Entschluss fest."

Zuvor war der Franzose bereits bei Manchester City unter Vertrag, absolvierte für die Skyblues aber kein einziges Pflichtspiel. Als Ablösesumme sind rund zehn Millionen Euro im Gespräch.

Auch Benitez freut sich auf seine Verstärkung in der Abwehr. "Ich möchte ihn bei Newcastle herzlich willkommen heißen. Er ist ein Spieler, der in Spanien sehr gute Leistungen gebracht hat", so Benitez. "Er hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und wird unserer Defensive weiterhelfen."

Bei Newcastle hat Lejeune einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.