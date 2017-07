Mourinho spielte große Rolle für Lukaku

Erlebe

Romelu Lukaku wird vom FC Everton zu Manchester United wechseln. Ein entscheidender Faktor war dabei sein künftiger Trainer Jose Mourinho, obwohl ihm unter dem Portugiesen bei Chelsea einst der Durchbruch verwehrt blieb.

"Mourinho ist ein Typ, für den ich bereits mit zehn Jahren spielen wollte", sagte er im Interview bei ESPN. "Jetzt habe ich die Möglichkeit, erneut mit ihm zu arbeiten. Wir waren in Kontakt. Er hat mir erklärt, wie es im Klub läuft und was er von mir erwartet."

Über die eher suboptimale Zusammenarbeit mit Mourinho bei den Blues vor seiner Zeit bei Everton äußerte er sich auch: "Wir haben damals unter anderen Umständen gearbeitet. Als ich ihn das erste Mal traf, war ich noch ein Kind, ich war jung und wollte immer unbedingt spielen", so der Belgier weiter.

"Er hat meinen Abgang damals verstehen können. Jetzt bin ich 24 und ein erwachsener Mann. Er hat gesehen, dass ich gereift bin, deshalb bin ich sehr dankbar, dass er mir eine weitere Möglichkeit gibt."

"Er will mich zu einem besseren Spieler machen, als ich heute bin. Ich will mich immer verbessern und er weiß, wie man die Leistung von Spielern noch steigern kann und aus ihnen Gewinner macht", schwärmte Lukaku weiter. "Das ist für mich die perfekte Möglichkeit. Ich habe noch keinen großen Titel gewonnen. Aber das ist mein großes Ziel und jetzt spiele ich in einer Mannschaft, mit der das möglich ist."