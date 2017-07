Mourinho über Matic: "Er will unbedingt"

2. Liga So Jetzt Sonntags-Highlights: SGD-MSV, Club-Lautern International Champions Cup Live AS Rom -

Juventus Serie A Live Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Am Sonntag kursierte bereits ein Foto von Nemanja Matic in einem Shirt von Manchester United mit der Nummer 31 in den sozialen Medien. Der serbische Mittelfeldspieler steht tatsächlich offenbar kurz vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu den Red Devils - zumindest ist das Matic' großer Wunsch, betonte United-Trainer Jose Mourinho nun.

"Ich warte auf Neuigkeiten", sagte Mourinho am Rande von Uniteds Testspielsieg am Sonntag bei Valerenga Oslo. "Ich weiß, dass er es unbedingt will. Und wenn ein Spieler es unbedingt will, ist die Chance größer", ergänzte der Portugiese.

Konkreter wollte sich Mourinho nicht äußern, auch, ob das kursierende Foto Matic während des Medizinchecks bei United zeigt, könne er nicht bestätigen. "Ich weiß es nicht, weil ich nicht vor Ort war", so Mourinho.

Die 31 wäre bei den Red Devils jedenfalls frei, trug diese Nummer doch zuletzt Bastian Schweinsteiger, der im März nach Chicago wechselte. Matic war von Mourinho bereits 2014 zu Chelsea geholt worden, der Vertrag des 28-Jährigen bei den Blues läuft noch bis 2019.