Mourinho: Kein Interesse an Real-Star Bale

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München CSL So Live Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes

Manchester Uniteds Trainer Jose Mourinho hat ein Interesse seines Klubs an Mittelfeldstar Gareth Bale von Champions-League-Sieger Real Madrid dementiert. In den vergangenen Monaten waren immer wieder Gerüchte aufgetaucht, die Red Devils hätten ein Auge auf den Waliser geworfen. Laut Mourinho ist das aber nicht der Fall.

Vor dem Duell mit Real beim International Champions Cup wurde The Special One gefragt, ob sich der Name Bales auf seiner Liste mit Wunschspielern für die kommende Saison befunden habe. Mourinho stellte klar: "Nein. Man hat Kontakte, man hat ein Gespür und man hat Verständnis für bestimmte Dinge. Für mich wirkt es, als gefiele es Bale in Madrid. Er mag die Herausforderung dort, er mag die Situation. Er ist bei seinem Verein in einer guten Lage und ich hatte nie den Eindruck, er wollte dort weg.Warum sollten wir also Zeit und Energie darauf verwenden?

United verpflichtete in diesem Sommer Benficas Innenverteidiger Victor Lindelöf und Stürmer Romelu Lukaku vom FC Everton. Die Gerüchte um weitere Transfer halten sich hartnäckig und die Wunschspieler heißen Nemanja Matic (Chelsea), Ivan Perisic (Inter) und Eric Dier (Tottenham). Mourinho wollte dies allerdings nicht groß kommentieren.

"Wissen sie, es ist schwierig, Namen zu nennen. Die Spieler gehören anderen Vereinen und sie absolvieren dort ihre Vorbereitung", so der Portugiese. "Die Trainer und die Besitzer sind nicht glücklich, wenn man über ihre Spieler spricht. Mir geht es ja genauso."