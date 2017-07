Leicester verpflichtet Sevillas Vicente Iborra

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace

Sevillas Kapitän Vicente Iborra wechselt in die Premier League zu Leicester City, nachdem er beim Champions-League-Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison Foxes-Trainer Craig Shakespeare beeindrucken konnte. In England unterschreibt er einen Vierjahresvertrag.

"Ich bin sehr glücklich, bei Leicester City zu sein. Und ich freue mich darauf, in die Premier League einzutauchen und meine neuen Kollegen kennenzulernen. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich anzufangen", so der 28-Jährige auf der Vereins-Homepage.

Auch Coach Shakespeare ist sehr glücklich, Iborra nun in seiner Mannschaft zu wissen. "Er ist ein Spieler mit viel Erfahrung aus seiner Zeit bei Sevilla und er kurbelt den Konkurrenzkampf in der Mannschaft an", so der Trainer.

Den FC Sevilla führte Iborra in der vergangenen Saison auf einen starken vierten Tabellenplatz, Leicester hingegen wurde nach der Überraschungsmeisterschaft 2016 nur Zwölfter.