Klopp: Kein Verkauf von Schlüsselspielern

Erlebe

deinen Sport

live International Champions Cup Di Live AC Mailand -

Borussia Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Schachtjor Donezk Premier League Di 18:30 Dynamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Der FC Liverpool hat in diesem Transferfenster bisher nur zweimal zugeschlagen. Hintergrund: Jürgen Klopp will seinen Kader zusammenhalten und keine Schlüsselspieler ziehen lassen. Er setzt auf die Entwicklung seines Teams.

Mohamed Salah und Dominic Solanke sind die einzigen Neulinge, die Liverpool in diesem Sommer bisher präsentierte. Man schaut sich dennoch weiter nach Verstärkungen um. So werden Hull Citys Andy Robertson und Leipzigs Naby Keita an der Anfield Road gehandelt.

Jürgen Klopp steht dem ganzen Transfertreiben jedoch gelassen gegenüber. "Ich bin nicht leicht zu verärgern. Das ist der Transfermarkt. Manchmal klappen die Dinge, manchmal tun sie es nicht", stellte der Reds-Coach auf einer Pressekonferenz klar. Bis zur Schließung des Transferfensters am 31. August könne noch eine Menge passieren.

Doch eines sei sicher: Der Deutsche wolle seine Mannschaft zusammenhalten und weiterentwickeln. Denn schließlich geht es nicht immer nur darum, "neue Spieler zu verpflichten". "Das Hauptaugenmerk lege ich darauf, wie wir den nächsten Schritt mit den Spielern machen können, die schon in der letzten Saison bei uns waren", erklärte der ehemalige Dortmunder.

Klopp übernahm die Reds im Oktober 2015. Bisher stand er in 99 Spielen an der Seitenlinie. In der abgelaufenen Saison führte der 50-Jährige den Klub auf Rang vier. Somit muss Liverpool in der Champions-League-Qualifikation antreten.