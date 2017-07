Wagners Huddersfield verpflichtet Mounie

Erlebe

live Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund

Aufsteiger Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner hat Stürmer Steve Mounie von HSC Montpellier für die neue Saison verpflichtet.

Der Nationalspieler Benins unterzeichnete bei den Terriern einen Vierjahresvertrag, wie der Klub am Mittwoch vermeldete.

Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll rund 13 Millionen Euro betragen, was Mounie zur teuersten Verpflichtung der Vereinsgeschichte machen würde. In der abgelaufenen Spielzeit der französischen Ligue 1 erzielte er 14 Tore in 35 Spielen.

Dem dreimaligen englischen Meister Huddersfield war unter Wagner in der vergangenen Saison der Aufstieg im Finale der Playoffs im Elfmeterschießen gegen FC Reading gelungen. Damit ist die Mannschaft erstmals seit 1972 wieder erstklassig.