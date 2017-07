Bellerin spendet für Grenfell-Tower-Opfer

Erlebe

live Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Atletico Paranaense -

Santos J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense

Hector Bellerin hat für die spanische Nationalmannschaft an der U21-Europameisterschaft teilgenommen. Im Vorfeld kündigte der 22-Jährige an, für jede gespielte Minute 50 Pfund an die Opfer der Grenfell-Tower-Katastrophe zu spenden. Durch den Finaleinzug der Spanier ist deshalb eine ordentliche Summe zusammengekommen.

Bellerin stand insgesamt 381 Minuten auf dem Platz, was eine Spendensumme von 19.050 britischen Pfund für das britische Rote Kreuz bedeutet. Umgerechnet handelt es sich um knapp 21.500 Euro.

Beim Hochhausbrand in London kamen 80 Menschen ums Leben. Auf Twitter verkündete Bellerin seine Spende und rief seine Fans dazu auf "auf jegliche Art und Weise zu helfen".