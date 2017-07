Rooney: "Wollte einfach mehr spielen"

Erlebe

Nach 13 Jahren ist die Rückkehr von Manchester Uniteds Wayne Rooney zum FC Everton perfekt. Grund für seine Rückkehr ist, dass der Angreifer wieder mehr Spielzeit haben möchte. Bei den Red Devils kam er in der vergangenen Saison lediglich auf 15 Premier-League-Spiele unter Trainer Jose Mourinho.

"Natürlich war es frustrierend. Es war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich nicht gespielt habe. Das bin nicht ich - ich will spielen", so der 31-Jährige bei einer Pressekonferenz über sein Ende beim englischen Rekordmeister. "Es war frustrierend, aber ich war der Kapitän und darum musst du positiv bleiben", ergänzte er.

Dabei versteht er die Kritik an seiner Person nicht: "Ich habe mich nicht aufgegeben. Ich habe meine Zeit dort sehr genossen, aber ich wollte einfach mehr spielen. Ich durfte nicht so oft ran in der vergangenen Saison und ich weiß, dass ich am besten bin, wenn ich regelmäßig spiele. Es war hart, aber das ist Fußball", meinte Rooney.

"Der Fußball geht weiter"

Auf seine Rückkehr ins Old Trafford muss Rooney nicht lange warten. Am 17. September treffen die beiden Mannschaften bereits aufeinander: "Ich werde versuchen, die drei Punkte für Everton zu holen. Ich hatte eine schöne Zeit in Manchester, aber der Fußball geht weiter, Spieler wechseln und nun bin ich wieder bei Everton", stellte der Rekordtorschütze Uniteds fest.

Romantik im Millionengeschäft: Die Rückkehr der verlorenen Söhne © getty 1/23 Football's coming home - und Wayne Rooney kommt ebenfalls nach Hause. Nach 13 Jahren bei Manchester United wechselt die Legende zurück zu seinem Herzensverein, dem FC Everton, bei dem er einst den Durchbruch schaffte © getty 2/23 Mit seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte ist der Angreifer nicht alleine, zahlreiche Stars haben den Schritt ins heimische Nest bereits vor ihm getan. SPOX zeigt die prominentesten Beispiele. Aber Obacht © getty 3/23 Wir schauen dabei nur auf diejenigen, die vor ihrem Abgang bereits den Durchbruch in die erste Mannschaft geschafft hatten. Beispielsweise Marco Reus oder Mats Hummels fallen also raus © getty 4/23 Wayne Rooney schaffte bereits mit 16 den Durchbruch zum Premier-League-Spieler. Als er mit 18 zu Manchester United wechselte, hatte er bereits 61 Spiele in der höchsten englischen Spielklasse auf dem Buckel © getty 5/23 Bei den Red Devils ballerte sich der Angreifer zum Rekordtorschützen, gewann auf Klubebene alle Titel und kehrt nun nach Liverpool zurück © getty 6/23 Fernando Torres kam aus der Jugend von Atletico Madrid, traf in den Jahren 2001 bis 2007 in 214 Spielen 82 Mal - und wechselte dann für großes Geld nach England zum FC Liverpool © getty 7/23 Im Jahr 2015 kehrte El Nino vor einem vollen Vicente Calderon zurück © getty 8/23 Nuri Sahin debütierte mit 16 Jahren und 335 Tagen für Borussia Dortmund - als jüngster Spieler überhaupt. Im Jahr 2011 verabschiedete er sich als Meister in Richtung Real Madrid © getty 9/23 Die Rückkehr im Januar 2013 löste bei den BVB-Fans emotionale Jubelstürme aus © getty 10/23 Mario Götze war seit früher Kindheit an bei Borussia Dortmund. Dort schaffte er den Durchbruch, wurde Nationalspieler und zweimal Deutscher Meister. 2013 wechselte er ausgerechnet zum großen Konkurrenten, dem FC Bayern München © getty 11/23 Nach drei durchwachsenen Jahren beim FC Bayern München kehrte Götze 2016 an alte Wirkungsstätte zurück © getty 12/23 Juan Sebastian Veron begann seine glorreiche Karriere bei Estudiantes, verließ den Verein im Jahr 1996. Zehn Jahre tingelte er von Weltklub zu Weltklub - Lazio, Manchester United, Chelsea, Inter... © getty 13/23 ...ehe er im Jahr 2006 als Argentiniens Fußballer des Jahres wieder zu seinem Jugendverein wechselte © getty 14/23 Carlos Tevez schloss sich mit 13 Jahren den Boca Juniors an, schaffte im Jahr 2001 den Durchbruch und erzielte bis zu seinem Wechsel im Jahr 2004 25 Tore © getty 15/23 Nach Erfolgen mit u.a. Manchester United, Manchester City und Juventus war die Rückkehr zu Boca im Jahr 2015 ein Märchen - bis er 2017 schließlich nach China wechselte © getty 16/23 Maxi Rodriguez brachte es in Diensten der Newell's Old Boys zum argentinischen Nationalspieler. 2002 wechselte er nach Europa, dort kickte er zehn Jahre lang für Espanyol, Atletico und Liverpool © getty 17/23 Seit 2012 kickt der Mittelfeldspieler wieder beim Klub seines Herzens © getty 18/23 Andriy Shevchenko lernte in der Jugend von Dynamo Kiew das Kicken, absolvierte dort bis 1999 auch 117 Erstliga-Spiele (60 Tore), ehe er in die große Welt wechselte. Milan, Chelsea, Milan - gibt unattraktivere Stationen © getty 19/23 Im Jahr 2009 wechselte Shevchenko wieder zurück zu Dynamo und stand dort noch einmal drei Jahre auf dem Platz © getty 20/23 Der schwedische Kultkicker Henrik Larsson begann seine glorreiche Karriere beim Högaborgs BK. Dort schnürte er bis 1992 die Stiefel, dann wechselte er zu Helsingborgs IK. Danach folgten spektakuläre Stationen... © getty 21/23 So spielte Larsson für Feyenoord, Celtic, den FC Barcelona und Manchester United. Wow! Zum Ausklang seiner Karriere schloss er sich 2013 noch einmal Högaborgs an © getty 22/23 Bevor Diego Milito im Jahr 2003 nach Europa wechselte und für Genua, Saragossa und Inter auflief, lernte er das Fußballspielen beim Racing Club © getty 23/23 Ab 2014 kehrte er noch einmal zu seinen Wurzeln zurück - wieder mit Erfolg, 2014 wurde er zum zweiten Mal argentinischer Meister

Darüberhinaus hofft Rooney, mit seinem Wechsel auch wieder ein Thema für das englische Nationalteam zu werden: "Um ehrlich zu sein: Ich konzentriere mich nur auf Everton. Wenn ich wieder spiele, muss sich Gareth Southgate (Trainer der englischen Nationalmannschaft, Anm. d. Red.) entscheiden. Wenn ich gut spiele, kann er mich nicht übegehen", meinte Rooney.