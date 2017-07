Bakayoko über Chelsea

Erlebe

deinen Sport

live Superliga So Live Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham

Tiemoue Bakayoko wechselte von der AS Monaco zum FC Chelsea. Der Franzose zeigt sich von seinem neuen Klub begeistert. "Für mich ist das der größte englische Klub und ich hoffe, hier großartige Dinge erreichen zu können", freut sich der 40-Millionen-Euro-Mann in einem Interview auf der offiziellen Website des Vereins.

Der Transfer des 22-Jährigen zum englischen Meister ging am Samstag offiziell über die Bühne. "Ich bin froh, hier zu sein. Mein Wunsch war es, beim besten englischen Klub zu sein", erklärt Bakayoko.

In der kommenden Saison will der Mittelfeldspieler voll angreifen, auch wenn es schwer werden könnte. "Ich weiß, dass die Premier League eine sehr schwierige Meisterschaft ist, eine der schwierigsten der Welt", so der französische Nationalspieler weiter. Aber Bakayoko sieht sich für die neue Aufgabe gewappnet: "Ich denke, ich bin ein intelligenter Spieler, der eine gewisse Physis mitbringt und zudem Dribbeln kann."

Der gebürtige Pariser zählte in der vergangenen Saison bei Monaco zu den absoluten Stammspielern. 32 Spiele absolvierte er in der Ligue 1. Zudem stand Bakayoko zehnmal in der Champions League auf dem Feld.