Offiziell: Rüdiger wechselt zum FC Chelsea

Antonio Rüdiger wagt das Abenteuer Premier League. Der deutsche Nationalspieler verlässt den AS Rom und wechselt zum englischen Meister FC Chelsea in den Westen der nächsten Weltstadt: London. Die Blues gaben die Verpflichtung des Confed-Cup-Siegers für fünf Jahre bis 2022 am Sonntag bekannt.

"Die Premier League ist für mich die stärkste Liga der Welt. Das ist ein großartiges Gefühl, denn nicht jeder bekommt die Chance, zu solch einem großen Verein zu wechseln. Ich habe darüber nachgedacht und festgestellt, dass man nie weiß, ob es im Leben eine zweite Gelegenheit gibt", sagte der 24 Jahre alte Innenverteidiger, der die Rückennummer 2 erhält. "Ich freue mich darauf, meine Mitspieler kennenzulernen, und bin sehr stolz, offiziell ein Chelsea-Spieler zu sein." Bei seinem Ex-Verein bedankte er sich herzlich für zwei "wunderbare Jahre in Rom".

Die Ablöse für Rüdiger, der 2015 vom VfB Stuttgart für neun Millionen Euro Ablöse nach Rom gewechselt war, soll 38 Millionen Euro betragen und kann durch Nachzahlungen auf 40 Millionen steigen. Auch der Bundesliga-Aufsteiger Stuttgart profitiert: Der VfB soll vertragsgemäß rund 3,5 Millionen Euro Nachschlag erhalten.

Neuer Mann für die Dreierkette

Rüdiger, der bei der Roma noch bis 2020 unter Vertrag stand, ist der zweitteuerste Abgang der Klub-Historie der Italiener hinter Mohamed Salah. Der ägyptische Nationalstürmer war im vergangenen Monat für 42 Millionen Euro zum FC Liverpool mit seinem deutschen Teammanager Jürgen Klopp transferiert worden.

Bei Chelsea soll Rüdiger eine zentrale Rolle einnehmen. Der italienische Meistertrainer Antonio Conte plant den gebürtigen Berliner für die Dreierreihe neben David Luiz und Gary Cahill ein, Cesar Azpilicueta könnte im 3-4-3 dann auf die rechte Außenbahn vorrücken.

Angeblich hatte sich auch Manchester City mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola um Rüdiger bemüht, der bei der Mini-WM in Russland vier von fünf Spiele für das DFB-Team über die volle Distanz bestritten hat. In London trifft Rüdiger Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker - drei Weltmeister, die allesamt für den Stadtrivalen FC Arsenal im Einsatz sind.

Remis gegen Dänemark: Deutschland in der Einzelkritik © getty 1/16 TOR - Kevin Trapp: Starke Vorstellung! Bekam einiges auf seinen Kasten. Reagierte in Hälfte eins klasse gegen Vestergaard und bewahrte in Durchgang zwei Hector vor dem Eigentor. Beim Gegentreffer zwar mit den Fingerspitzen dran, aber machtlos. Note: 2,5 © getty 2/16 ABWEHR - Niklas Süle: Hatte ein ums andere Mal zu kämpfen mit den pfeilschnellen Braithwaite. Zudem mit einigen Fehlern im Spielaufbau. Note: 3,5 © getty 3/16 Antonio Rüdiger: Legte Eriksen das 0:1 mit seinem Kopfball praktisch auf. Hatte zuvor schon Glück, als er Vestergaard bei einem Freistoß entwischen ließ. Note: 5 © getty 4/16 Matthias Ginter: Brachte Rüdiger mit seinem Pass vor dem Gegentreffer in arge Bedrängnis. Ansonsten aber mit einer starken Pass- sowie Zweikampfquote. Note: 4 © getty 5/16 MITTELFELD - Joshua Kimmich: Vor allem in Hälfte eins unglaublich agil. Sorgte mit seinen Flanken immer wieder für Gefahr, lediglich der letzte Tick Genauigkeit fehlte. Belohnte sich mit einem spektakulären Treffer. Note: 2,5 © getty 6/16 Leon Goretzka: Der Schalker nahm die offensive Rolle in der Zentrale an und feuerte von dort gleich sechsmal auf den Kasten von Ronnow. Außerdem spielte er einige starke Schnittstellenpässe. Note: 2,5 © getty 7/16 Sebastian Rudy: Unauffällige Partie des Neu-Bayern. Übernahm den defensiveren Part der Doppel-Sechs neben Goretzka und hielt dem Schalker den Rücken frei. Note: 4 © getty 8/16 Jonas Hector: zeigte eine solide Vorstellung und leistete sich kaum Fehler, ließ im Angriffsdrittel aber die Präzision vermissen. Verzeichnete eine starke Zweikampfquote. Musste am Ende von Wadenkrämpfen geplagt raus. Note: 3 © getty 9/16 Julian Draxler: Führte das DFB-Team als Kapitän aufs Feld und versuchte die Mannschaft zu führen. Über den PSG-Akteur lief nahezu jeder Angriff, verzeichnete am Ende gemeinsam mit Kimmich die meisten Ballaktionen. Note: 3 © getty 10/16 ANGRIFF - Lars Stindl: Schwache Vorstellung des Gladbacher Kapitäns. Fand nie richtig in die Partie, verbuchte mit der Ablage auf Kimmich aber den Assist. Note: 3,5 © getty 11/16 Sandro Wagner: Ernüchterndes Debüt für den Mittelstürmer. Der Hoffenheimer bemühte sich zwar, war gegen Vestergaard und Christensen jedoch chancenlos. Note: 4,5 © getty 12/16 Emre Can: Kam für Rudy ins Mittelfeld. Biss sich in die Begegnung hinein und verfehlte mit einem Schlenzer nur knapp das Tor. Note: 3,5 © getty 13/16 Julian Brandt: Belebte das Offensivspiel und stieß mit seinen Laufwegen in die Tiefe hinter die Abwehr. Note: 3,5 © getty 14/16 Amin Younes: Der kleine Dribbler stellte die Dänen mit seiner quirligen Spielweise vor Probleme und war an der Entstehung des Ausgleichs beteiligt. Note: 3 © getty 15/16 Kerem Demirbay: Absolvierte nach der Posse um die Doppelnominierung seinen ersten Einsatz im DFB-Dress. Gab in den 15 Minuten immerhin einen Torschuss ab. Note: Ohne Bewertung © getty 16/16 Marvin Plattenhardt: Der insgesamt sechste Debütant, den Jogi Löw brachte. Ersetzte für die letzten Minute den angeschlagenen Hector. Note: Ohne Bewertung

Weitere Verstärkungen für den FC Chelsea?

Rüdiger ist der zweite Abwehrspieler aus dem siegreichen deutschen Confed-Cup-Team, der sich kurz nach dem Triumph in Sankt Petersburg einem neuen Klub angeschlossen hat. Zu Wochenbeginn war Weltmeister Matthias Ginter von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach gewechselt.

Chelsea will noch weiter auf dem Transfermarkt aktiv werden und buhlt unter anderem um Linksverteidiger Alex Sandro von Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Der Brasilianer ist allerdings auch bei Paris St. Germain ein Thema.

Rüdiger hatte sich zuletzt massiv über den Rassismus in den italienischen Stadien beschwert. "Ich wurde in diversen Spielen mit 'uh, uh, uh' ausgebuht - und es ist nichts passiert. Das ist für mich unverständlich, dagegen muss gehandelt werden", sagte er. "Wir sind im Jahr 2017, meiner Meinung nach dürfte es das nicht geben. Man sieht so viele Plakate mit dem Slogan 'No to racism', aber in Italien passiert nicht viel."

Es sei viel zu einfach, wenn "Leute, die nicht dieselbe Hautfarbe haben, sagen, wir sollen ruhig bleiben. Sie werden nie wissen, wie es sich anfühlt. Deshalb sollte dagegen hart vorgegangen werden."