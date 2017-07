Wenger: Sanchez muss Vertrag respektieren

2. Liga Sa Jetzt Alle Highlights mit Ingolstadt-Union & Darmstadt Super Cup Live Monaco -

Arsene Wenger hat seinen wechselwilligen Superstar Alexis Sanchez dazu aufgefordert, seinen Vertrag mit dem FC Arsenal zu respektieren. Aktuell ist der chilenische Nationalspieler, der wegen seiner Teilnahme am Confed Cup Sonderurlaub erhielt, aufgrund einer Grippe zum Zuschauen verdammt.

"Er ist erkältet. Ich habe gestern mit ihm geschrieben und er hat mir versichert, dass er so schnell wie möglich zurückkehren wird. Wir stehen in Kontakt mit ihm und seinem Arzt", so Wenger nach dem 5:2-Sieg beim Emirates Cup gegen Benfica am Samstag. "Es ist kein großes Problem, abgesehen davon, dass er morgen nicht mitspielen kann. Am Dienstag wird er dann wieder zurück sein", kündigte der 67-Jährige an.

Auch zur Zukunft seines Top-Stürmers bezog Wenger Stellung: "Es gibt keine neue Entwicklung, es ist und bleibt das Gleiche: Er wird nicht wechseln. Ich finde, dass Spieler, die einen neuen Vertrag wollen, ihren bestehenden Vertrag respektieren sollten."

Das aktuelle Arbeitspapier des Stürmers ist noch bis 2018 datiert, eine Verlängerung lehnte Sanchez bislang stets ab. Zuletzt sollen mit Bayern München, Paris Saint-Germain und Manchester City einige Top-Teams an ihm interessiert gewesen sein.