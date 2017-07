Rüdiger kurz vor Wechsel zu Chelsea?

Erlebe

Antonio Rüdiger steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel vom AS Rom zum FC Chelsea. Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio behauptet, dass der Deal bereits so gut wie perfekt sei.

Laut Di Marzio seien die Blues bereit, eine Ablöse von 33 Millionen Euro für Rüdiger nach Rom zu überweisen. Hinzu könnten demnach Bonuszahlungen über weitere fünf Millionen Euro kommen.

Der deutsche Nationalspieler soll in London etwas mehr als vier Millionen Euro pro Jahr verdienen. Selbst die Vereine seien sich bereits einig, lediglich der obligatorische Medizincheck stehe noch aus.

Rüdiger, der 2015 vom VfB Stuttgart zur Roma gewechselt war, steht in Italien eigentlich noch bis 2020 unter Vertrag. Er absolvierte bislang 56 Spiele in der Serie A und sechs Partien in der Champions League.