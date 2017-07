Morata-Wechsel zu United geht voran

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund

Der Berater von Real-Angreifer Alvaro Morata befand sich am Dienstag im Santiago Bernabeu, um über den Wechsel seines Schützling zu Manchester United zu verhandeln. Das wurde gegenüber Goals Real-Korrespondenten Alberto Pinero bestätigt.

Demnach soll der Deal so bald wie möglich finalisiert werden. United-Coach Jose Mourinho will den Spanier am liebsten Anfang nächster Woche zum Vorbereitungsstart in seinem Kader haben, Morata hingegen bei den Königlichen nach seinem Urlaub gar nicht mehr ins Training einsteigen.

Auch wenn alle Beteiligten davon ausgehen, dass der Transfer früher oder später stattfinden wird, bleibt die Ablösesumme derzeit der Haken. Real fordert wohl rund 90 Millionen Euro, die Red Devils sind aber nur bereit, zwischen 70 und 80 Millionen zu zahlen.

Morata war bei seiner Rückkehr von Juventus Turin unter Trainer Zinedine Zidane kein Stammspieler. Mit 20 Toren in 43 Pflichtspielen hat er dennoch eine sehr ordentliche Bilanz vorzuweisen.