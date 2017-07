"Wir werden Alexis Sanchez nicht verkaufen"

Erlebe

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:00 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:00 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:00 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:00 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United International Champions Cup Do 02:30 PSG -

Juventus Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 05:00 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge International Champions Cup So 00:00 Man City -

Tottenham Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 01:30 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:00 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Alexis Sanchez wird auch in der kommenden Saison für den FC Arsenal spielen. Das erklärte Gunners-Coach Arsene Wenger am Dienstag.

"Die Entscheidung ist gefallen und wir werden dabei bleiben. Die Entscheidung ist, ihn nicht zu verkaufen", wird der 67-Jährige bei Sky Sports zitiert.

"Wir haben 20 Jahre lang in der Champions League gespielt - das waren 17 Jahre ohne Sanchez und drei Jahre mit ihm. Also kann er uns auch dabei helfen, dorthin zurückzukommen", so Wenger weiter.

Sanchez war 2014 vom FC Barcelona nach London gewechselt. Zuletzt war intensiv über einen Abgang spekuliert worden.

In der abgelaufenen Saison erzielte der chilenische Nationalspieler 24 Treffer in der Premier League. Sanchez' Vertrag beim FC Arsenal läuft noch bis 2018.