Sanchez zu PSG? Jetzt spricht Arsene Wenger!

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München Super Cup Sa Live Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa Live Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Juventus -

Barcelona International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby

Paris Saint-Germain macht im Rennen um Alexis Sanchez vom FC Arsenal offenbar ernst. Etliche Medien hatten am Freitagabend übereinstimmend verkündet, dass sich der Chilene mit seinen Beratern in Paris befindet, um mit PSG-Sportdirektor Antero Henrique einen Wechsel in die französische Hauptstadt auszuloten. Gunners-Coach Arsene Wenger scheinen die Meldungen kalt zu lassen.

"Das haben sich die Medien eingebildet", antwortete der Franzose auf die Frage, ob Sanchez nach Paris wechseln wird. Zuletzt wurde spekuliert, dass Arsenal seinen Top-Scorer nur zu einem ausländischen Klub wechseln lassen will. Der Grund: Mit Manchester City und dem FC Chelsea hatten auch zwei Premier-League-Klubs Interesse an Sanchez bekundet. Die Londoner sollen demnach aber kein Interesse daran haben, einen potenziellen Konkurrenten zu stärken.

Wenger nahm auch diesbezüglich Stellung: "Es macht keinen Unterschied, ob es sich dabei um einen ausländischen Verein handelt. Unser Standpunkt wird sich nicht verändern."

Sanchez hatte in der vergangenen Saison 30 Pflichtspieltreffer für Arsenal erzielt. Sein Vertrag bei Arsenal läuft noch bis zum Sommer 2018.