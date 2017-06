West Ham: Interesse an Giroud?

Dienstag, 13.06.2017

Die Hammers bieten dem Stürmen einen Vierjahresvertrag an, mit dem er über 100.000 Euro wöchentlich verdienen soll. Erste Gespräche zwischen West-Ham-Verantwortlichen und Vertretern Girouds hat es bereits gegeben. Zudem steht der 30-Jährige einem Wechsel nicht abgeneigt gegenüber.

Giroud hatte bei den Gunners in der abgelaufenen Saison keinen sicheren Stammplatz. Nur vier Mal stand er die vollen 90 Minuten auf dem Feld. In 29 Premier-League-Spielen erzielte er zwölf Tore, konnte dennoch nichts an der verpassten Champions-League-Qualifikation ändern.

Olivier Giroud im Steckbrief