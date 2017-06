Crouch: Rooney zu wenig gewürdigt

Dienstag, 20.06.2017

Über Rooney, der sowohl beim englischen Rekordmeister, als auch in der Nationalmannschaft der Rekordtorjäger ist, sagte Crouch beim Costa Smeralda Invitational 2017: "Wenn man sich Wayne Rooneys Karriere anschaut, wird er glaube ich zu wenig wertgeschätzt. Er ist bei ManUnited bester Torschütze - und das bei diesem Verein! Und er ist Englands bester Torschütze. Aber es ist nicht nur das, es sind auch seine natürlichen Fähigkeiten. Ich erinnere mich noch genau, wie er die große Bühne betrat, als er 16, 17 Jahre alt war."

"Er hatte eine unglaubliche Karriere und ist einer der besten Spieler, die England je herausgebracht hat. Ich denke, es wird eine Zeit kommen, in der wir zurückblicken und bemerken, wie viel er für das Spiel geleistet hat", so Crouch, der 54-mal für die Three Lions auflief, abschließend.

Wayne Rooney im Steckbrief