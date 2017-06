Wechselt Bakayoko zum FC Chelsea?

Samstag, 10.06.2017

Den Blues wurde seit geraumer Zeit Interesse am französischen Nationalspieler nachgesagt. In den vergangenen Tagen erzielten beide Parteien große Fortschritte in den Verhandlungen und stehen kurz vor einer Einigung. Die Monegassen versuchten zuletzt, Chelsea-Stürmer Michy Batshuayi in den Deal einzubinden, was vom englischen Meister jedoch abgelehnt wurde.

Nach Bernardo Silva, der im Sommer zu Manchester City wechselt, verliert der französische Meister nun wohl den zweiten Leistungsträger an einen Premier-League-Klub.

Tiemoue Bakayoko im Steckbrief