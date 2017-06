Chelsea-Stürmer Abraham vor Swansea-Leihe

Erlebe

Nach Goal-Informationen verlässt Nachwuchsstürmer Tammy Abraham den FC Chelsea und wird für ein Jahr an Swansea City ausgeliehen. Der 19-Jährige zählt zu Englands vielversprechendsten Talenten und soll in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln.

Swansea-Coach Paul Clement kennt den jungen Abraham bereits bestens. Beide arbeiteten einst erfolgreich in der Jugend der Blues zusammen.

Außerdem spielte sich das Talent in der vergangenen Saison bei seiner Ausleihe zu Bristol City mit 23 Toren in 41 Partien in den Fokus der Schwäne. Voraussichtlich Ende der Woche soll der Leih-Deal über die Bühne gehen.

Abraham befindet sich derzeit mit Englands U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Polen.