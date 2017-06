Medien: Van Persie vor England-Rückkehr

Erlebe

Kehrt Robin van Persie nochmal in die Premier League zurück? Der Stürmer von Fenerbahce scheint seinen Abgang aus der Türkei zu planen, während Crystal Palace wohl Interesse am Niederländer haben soll. Dort träfe er auf einen Landsmann.

Frank De Boer ist seit etwa einer Woche Manager von Crystal Palace und die Sun will erfahren haben, dass dieser Interesse an van Persie als erste offizielle Verpflichtung seiner Amtszeit habe.

Das Blatt berichtet, dass van Persie bereits zwei anderen PL-Teams angeboten worden sein soll, doch weder Stoke City noch West Ham United hätten Interesse an einer Verpflichtung des 33-Jährigen gehabt.

Der Mirror wiederum spekuliert, dass De Boer den Stürmer nicht nur als Leistungsträger auf dem Platz sehen soll, sondern zugleich als Leader im Team. Seine Erfahrung soll sich positiv auswirken in einer langen Saison.

Van Persie spielt seit zwei Jahren in der Türkei und schoss in dieser Zeit 25 Tore. Allerdings stand er 2016/17 nur 14 Mal in der Startelf und wird vom Verein offenbar nicht mehr als Stammspieler angesehen.