Bournemouth holt Chelsea-Talent Ake

AFC Bournemouth bindet Leihspieler Nathan Ake vom FC Chelsea langfristig. Der Verteidiger kommt für umgerechnet 23 Millionen Euro vom Premier-League-Champion und ist damit der neue Rekordtransfer der Cherries.

"Ich hatte eine großartige Zeit hier in der vergangenen Saison und darum bin ich glücklich wieder zurück zu sein. Es ist eine aufregende Aufgabe", begründete Ake seinen Wechsel. "Chelsea ist ein großer Klub und ich habe sehr viel gelernt, aber es is nun Zeit den nächsten Schritt zu machen und Bournemouth ist der richtige Platz für mich, um mich zu entwickeln."

Bereits in der vergangenen Saison spielte Ake in der Hinrunde für Bournemouth, wurde dann aber im Winter von Antonio Conte zurückgeholt, da Chelsea seinen Kader nicht entscheidend verstärken konnte. Nach seiner Rückkehr kam Ake jedoch nicht zu den gewünschten Einsätzen für die Blues und wollte nun einen Tapetenwechsel. Nach Goal-Informationen waren auch Southampton, Newcastle United und West Ham am Innenverteidiger interessiert.

"Die Fans haben noch nicht meine beste Leistung gesehen. Ich setze mir die Latte selbst sehr hoch und ich weiß, dass ich noch an vielen Dingen arbeiten muss. Mit der Hilfe des Trainers weiß ich, dass ich mich noch verbessern werde und ein besserer Spieler werden kann", so Ake weiter.