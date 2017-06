City will wohl Tottenhams Kyle Walker

Dienstag, 13.06.2017

Walker scheint mit seiner Rolle bei den Spurs indes unzufrieden. In den letzten Spielen der Saison erhielt Kieran Trippier von Coach Mauricio Pochettino den Vorzug. Einen Stammplatz hat der englische Nationalspieler in der kommenden Saison wohl nicht sicher. Bei City könnte er hingegen die schwächelnde Defensive verstärken.

Der 27-Jährige wurde in der abgelaufenen Premier-League-Saison Vizemeister mit den Spurs. In der Liga absolvierte er 33 Spiele, in denen er sechs Treffer vorbereitete.

Kyle Walker im Steckbrief