Premier League: Anstoßzeiten am Vormittag?

Samstag, 10.06.2017

Mit dem Streaming-Dienst-Partner DAZN hat die Premier League in Japan bereits einen wichtigen Schritt in Sachen Distribution in Asien gemacht. Mit früheren Anstoßzeiten will die Liga in Asien noch mehr Aufmerksamkeit generieren.

Wie die Daily Mail berichtet, könnten ab der Saison 2019/20 ausgewählte Spiele bereits um 11.30 Uhr beziehungsweise 12 Uhr angepfiffen werden - Prime-Time in Asien.

Die europäischen Fans waren bereits über Ansetzungen um 13 Uhr erzürnt. Dementsprechend negativ dürfte das Feedback ausfallen. Der Markt in Fernost scheint allerdings einen wachsenden Einfluss zu nehmen.

Das Vorhaben wurde offenbar während des jährlichen "Premier League Summer Meetings" am Donnerstag entwickelt.

